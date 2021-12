MARCHÉ DES TRANSFERTS DU REAL MADRID

12/08/2021 à 18:05 CET

Sport.es

Le Real Madrid remporterait l’offre pour la signature de l’arrière central de Chelsea Antonio Rüdiger, selon les informations publiées par ‘The Independent’. Selon le journal londonien, le frère et représentant de l’international allemand, Sahr Senesie, aurait récemment rencontré une représentation de l’équipe blanche avec laquelle il aurait atteint un principe de l’accord verbal en attendant de pouvoir officialiser une proposition à partir du 1er janvier prochain, date à laquelle le footballeur pourra librement négocier son avenir.

Le contrat de Rüdiger avec Chelsea expire en juin 2022 et il a déjà décidé de changer de décor. L’Allemand a rejeté la proposition de renouvellement avancée par les bleus, qui ont mis 8,5 millions nets annuellement sur la table. ET Le Real Madrid serait sa destination préférée, au-dessus de Tottenha, Manchester United et du Bayern, le club qui mise le plus fort sur son incorporation.

Les Allemands seraient prêts à lui verser 10 millions nets par saison, un chiffre vertigineux qui ne répond pourtant pas aux attentes d’un Rüdiger, qui à 28 ans et au sommet de sa carrière, aspire à quelque chose de plus. Le Real Madrid a donc supposé qu’avoir les services de l’international allemand signifiait devoir se gratter la poche. ET lors de la rencontre avec son agent il aurait fait part de sa volonté de satisfaire les prétentions du footballeur.

Opération identique à Alaba

L’opération a un parallèle évident avec l’arrivée de David Alaba l’été dernier. L’Autrichien a également rejeté l’offre de renouvellement que lui a présentée le Bayern pour partir avec la lettre de liberté au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a signé un contrat de cinq saisons à raison de 20 millions – qu’il a refusé à Sergio Ramos pour son renouvellement – auquel il faut ajouter 17,5 % de prime de transfert. Les chiffres ne seraient pas très éloignés de ce qu’il devra payer à Rüdiger si l’accord finit par se cristalliser.

Ce qui est clair, c’est que le défenseur central allemand ne continuera pas à Chelsea. Et c’est ainsi que l’a compris le club londonien, qui s’est empressé de lui trouver un remplaçant, le Hongrois Attila Szalai, qui arrivera à Stamford Bridge après avoir payé Fenerbahçe 23,4 millions. L’opération a été récemment confirmée par le sélectionneur hongrois Marco Rossi. A cela il faut ajouter le renouveau du jeune Trevoh Chalobah. Deux mouvements qui ouvrent la porte à l’international allemand.