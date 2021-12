Marché des transferts en direct : inscriptions et annulations

24/12/2021

Le à 09:52 CET

Vivez en direct et à la minute près la dernière heure du marché des transferts d'hiver dans le monde du football.

Haut, bas, signatures et rumeurs

Autant d’actualités et autant de rumeurs qui marqueront le quotidien d’un hiver chaud de manière informative. Nous avons commencé!

LE REAL MADRID SE CONCENTRE SUR FLORIAN WIRTZ

L’attaquant du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, est devenu une priorité pour le Real Madrid, selon Bernabéu Digital. La direction sportive a de bons rapports de l’Allemand et son arrivée aurait l’approbation de l’entraîneur blanc, Carlo Ancelotti.

PEP GUARDIOLA A DÉJÀ UN RELAIS POUR FERRAN TORRES

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, soupirer pour Jarrod Bowen en remplacement de Torres de Ferran, tel que rapporté par le Manchester Evening News. Avec une grande partie des négociations avancées avec le FC Barcelone, l’entraîneur veut un soulagement garanti et l’attaquant de West Ham, 25 ans, qui a marqué cette saison cinq buts et cinq passes décisives, est le favori pour renforcer l’équipe en hiver..

Bonjour! Bienvenue un jour de plus pour une couverture en direct du marché des transferts d’hiver avec journal SPORT. Alors que le FC Barcelone tente de trouver un accord pour Ferran Torres, le reste des clubs européens commencent déjà à se diriger vers l’ouverture du mercato au 1er janvier 2022.

CIBLES MENDILIBAR SUBSTITUT DE CALLEJA

Selon le journal ‘AS’, Alavés envisage de se passer des services de Javi Calleja en tant qu’entraîneur de l’équipe première. L’équipe de Vitoria est actuellement en position de relégation et avec de très mauvais sentiments. Ainsi, la direction sportive aurait déjà un remplaçant en tête. Il s’agit de José Luis Mendilibar, un habitué des bancs de la Première Division.

LE BARÇA, SANS PROFIT PAR RAFINHA

Rafinha est sur le point de devenir nouveau joueur de la Real Sociedad, mais cela n’apportera aucun avantage économique au FC Barcelone. Lorsque le club du Barça a vendu le Brésilien au PSG, il l’a fait en s’assurant 35% d’un futur transfert, mais ce ne sera pas le cas. Rafinha atterrira à la Reale Arena en prêt, donc le Barça ne gagnera rien. Le Brésilien améliorera le large domaine d’une Real Sociedad qui accumulera encore plus de talent.

JONATHAN DOS SANTOS, AL AMERIQUE

Le Club América a officialisé l’arrivée de Jonathan Dos Santos, l’ancien joueur du FC Barcelone. Le Mexicain retourne dans son pays natal après avoir laissé libre le Los Angeles Galaxy américain. L’équipe du Barça devrait être un acteur clé en Amérique.

KESSIÉ VISE LE PREMIER MINISTRE

Comme ils le font remarquer depuis l’Italie, Tottenham aurait déjà son élu pour renforcer le milieu de terrain. Il s’agirait de Franck Kessié, le milieu de terrain milanais qui met fin à son contrat en juin 2022. Le fait de devenir joueur autonome l’été prochain fait de lui l’une des « bonnes affaires » du prochain marché estival. Tottenham, oui, ne serait pas le seul intéressé. Le PSG, habitué depuis quelques mois à reprendre des joueurs qui mettent fin à leur contrat, le traque également.

THIAGO SILVA CONTINUERA DANS LE CHELSEA

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur central brésilien prolongera son lien avec le club londonien pour une nouvelle saison. Thiago Silva a mis fin à son contrat en juin 2022, mais sa bonne performance à Chelsea le fera rester au moins une saison de plus, jusqu’en juin 2023, à Stamford Bridge. Le Brésilien a été un élément important du schéma à trois centraux de Tuchel.

LE CHELSEA ARRIVE À DEST

Selon l’Express, le club londonien réfléchit au côté américain pour renforcer la voie des droitiers. Toujours selon les informations, Chelsea serait prêt à mettre 35 millions sur la table pour convaincre Dest. Le Barça, de son côté, ne mépriserait pas l’opération. Le joueur a perdu de l’importance avec Xavi et le club bat son plein pour pouvoir intégrer des joueurs. Dest est l’un des moins intouchables et a la plus grosse facture.

RENOUVELLEMENT DANS L’INTER

L’Inter a officialisé le renouvellement de Federico Dimarco jusqu’en juin 2026. Le club « Nerazzurri » aspirait à la continuité du jeune arrière latéral et a ainsi entamé un portefeuille de rénovations qui devrait se poursuivre avec celles de Perisic et, surtout, Brozovic. Le milieu de terrain croate est l’un des piliers de l’Inter et l’une des bonnes affaires du prochain marché d’été puisque son contrat se termine en juin 2022. L’Inter veut le renouveler tel quel pour qu’il ne reparte pas gratuitement.

KOUNDÉ A UN ACCORD AVEC CHELSEA

Selon le journaliste Duncan Castles, du ‘Sunday Times’, le défenseur central de Séville J’aurais déjà trouvé un accord avec Chelsea pour devenir un nouveau joueur « bleu ». L’arrivée, oui, serait pour l’été prochain. Ce n’est pas la première fois que Koundé sonne pour renforcer le club londonien. Sur le marché passé, le Français a été tout près d’atterrir à Stamford Bridge. Seul le prix très élevé que Sevilla demandait pour l’un de ses piliers a arrêté l’opération. Désormais, Chelsea va repartir à la charge d’un central avec beaucoup de présent mais toujours plus d’avenir.

MADRID NE PERD PAS SON INTÉRÊT POUR JONATHAN DAVID

Le Real Madrid est très clair sur sa priorité : fermer la signature de Kylian Mbappé. Malgré l’embauche des Français sur la bonne voie, les Blancs ne perdent pas de vue les possibilités du marché. Et l’un des noms qui suscite le plus d’intérêt au Santiago Bernabéu est celui de Joanthan David. Le Canadien serait l’une des options que, selon le journal Marca, Florentino Pérez envisagerait pour tenter de renforcer l’équipe.

ISCO, DANS L’ORBITE DE SÉVILLE

Le milieu de terrain du Real Madrid, Isco Alarcon, est l’un des noms qui résonne fortement aujourd’hui à Séville. Après avoir perdu toute la confiance de Carlo Ancelotti, le natif de Malaga serait prêt à revenir sous le commandement de Julen Lopetegui à Sánchez Pizjuán. Le contrat se termine le 30 juin 2022 et le joueur ne sera pas renouvelé.

PJANIC PARLE DE SON AVENIR

Le milieu de terrain appartenant au FC Barcelone, Miralem Pjanic, a révélé que son intention était de terminer la saison avec Besiktas. De cette façon, le bosniaque n’interrompra pas sa mission dans le football turc et le sera, au moins, jusqu’à la fin du cours, comme il l’a commenté dans une interview pour Fanatik.

INTERRUPTION DE CONTE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LIGT

directeur de Tottenham Hotspur, Antonio Conté, aurait réclamé à la direction sportive de l’équipe britannique un effort pour faire venir Matthijs De Ligt, sa priorité pour renforcer le centre de l’arrière. Tentée par le Real Madrid et, surtout, le FC Barcelone, l’équipe du nord de Londres est devenue une rivale pour conclure l’affaire.

