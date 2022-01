Marché des transferts en direct : inscriptions et annulations

01/03/2022

Le à 08:16 CET

Vivez et à la minute près la dernière heure du marché des transferts d’hiver dans le monde du football. Dans SPORT nous vous disons tout le mouvements des ligues majeures européennes avec une attention particulière à LaLiga Santander.

Haut, bas, signatures et rumeurs Vous les trouverez ici. Suivez en direct toute l’actualité du marché des transferts.

Autant d’actualités et autant de rumeurs qui marqueront le quotidien d’un hiver chaud de manière informative. Nous avons commencé!

JON MORCILLO PRÊTÉ À VALLADOLID

L’Athletic Club a officialisé le prêt du joueur Jon Morcillo à Valladolid. Le joueur ne comptait pas sur beaucoup de minutes et s’est rendu à Pucela, où Pacheta cherchait à renforcer son équipe.

LOFTUS-CHEEK, BARKLEY ET ZIYECH, SUR LA RAMPE DE DÉPART

Selon ‘The Sun’, Chelsea souhaite laisser sortir ces trois joueurs pour pouvoir entreprendre des incorporations dans certaines démarcations plus vides, telles que les voies. Les trois joueurs comptaient pour Tuchel, mais aucun d’entre eux n’est le titulaire incontesté. Le Marocain est devenu clé et est resté un joueur de plus dans l’équipe.

LE NEWCASTLE VA POUR AUBAMEYANG

Selon le ‘Daily Star’, le Gabonais serait la première signature galactique de Newcastle. Le club des pies, le nouvel homme riche de la Premier League, a besoin d’incorporations de niveau pour pouvoir gravir les échelons et grandir dans son nouveau projet. Pour cela, Aubameyang arriverait déjà en janvier. Le joueur d’Arsenal débarquerait dans le nord de l’Angleterre en prêt et avec une option d’achat obligatoire en juin d’environ 25 millions d’euros.

PSG, ATTENTION AU FUTUR DE GALLAGHER

Selon ‘The Sun’, le milieu de terrain de Crystal Palace, prêté par Chelsea, est dans le viseur du club parisien en vue de renforcer l’équipe aussi bien sur ce marché d’hiver que l’été prochain. Le milieu connaît une excellente saison avec les ‘eagles’ et même Chelsea avait pesé la possibilité de rompre le prêt pour le récupérer déjà en janvier.

LUCAS DIGNE PEUT DÉJÀ PARTIR

Selon ‘The Telegraph’, avec l’arrivée de Mykolenko à Everton, le club ‘toffee’ serait en mesure de laisser Lucas Digne en prêt. Le Français a perdu de l’importance avec Rafa Benítez et chercherait une sortie sur ce marché d’hiver. L’Inter et Chelsea, les deux clubs les plus intéressés par l’acquisition des services de l’international français.

Bonjour! On continue avec la dernière heure du marché des transferts d’hiver. Nous avons commencé!

TRIPPIER, LA NOUVELLE CIBLE DU CHELSEA

Kieran Trippier est la nouvelle cible d’un Chelsea qui veut renouveler les deux voies. Face à la perte à long terme de Chillwel, les ‘bleus’ ont jeté leur dévolu sur un Trippier qui semble prêt à revenir en Premier League. Le Newcastle fait aussi semblant aux Anglais, qui semblent avoir compté les heures dans le Metropolitan Wanda.

LES TROIS DÉFENSES QUE LE BETIS SUIVENT

Le Betis connaît une saison sensationnelle. Ceux de Pellegrini sont en position de Champions et classés pour les tours de qualification de la Ligue Europa. Mais leur ambition ne s’arrête pas et ils étudient déjà comment améliorer l’équipe l’été prochain. La directive a proposé de renforcer la zone défensive, et il aurait trois noms pointus : Nacho, Luiz Felipe et Godin.

MODRIC TRES PROCHE DE RENOUVELER UNE ANNEE DE PLUS

Comme Carlo Ancelotti l’a déclaré et comme le souligne le journaliste Fabrizio Romano, le Croate Luka Modric serait sur le point de renouveler une saison de plus pour le Real Madrid. Les négociations seraient dans leur dernière ligne droite et l’annonce serait imminente.

POGBA : ENTRE TURIN ET PARIS

Paul Pogba peut négocier son avenir avec n’importe quelle équipe à partir d’aujourd’hui. Le français est gratuit en juin et tout au point que la prochaine saison va changer de décor. La Juventus et le PSG sont les deux équipes les mieux positionnées pour s’entourer des services d’un Pogba qui veut récupérer sa meilleure version, celle qu’il a justement montrée à Turin.

ICARDI TRES PROCHE DE LA JUVENTUS

La Juventus aurait déjà pu égaliser le remplaçant de Alvaro Morata. L’Argentin Mauro Icardi serait très proche d’arriver à Turin avec un prêt de six mois plus un 35 millions d’euros d’option d’achat. Le PSG recevrait 2,5 millions maintenant pour la mission.

L’ARSENAL EST FIXE A ISAK

le possible départ d’Aubameyang d’Arsenal, a déclenché les alarmes dans le tableau des « tireurs » qui se serait déjà fixé pour objectif de le remplacer, selon .. Alexander Isak, serait le nom préféré pour appeler les Emirats si finalement le Gabonais finit par quitter Londres.

AXEL TUANZEBE, EN DEHORS DE MANCHESTER UNITED

Napoli a conclu un accord verbal avec Manchester United pour Axel Tuenzebe. Le défenseur quittera Aston Villa, bien qu’il n’y ait pas d’option d’achat.

Affaire conclue et confirmée. Napoli a conclu un accord verbal avec Man United pour Axel Tuanzebe : prêt jusqu’en juin, frais de prêt de 500 000 €. A bientôt ! #Napoli Tuanzebe quitte #AVFC. L’accord n’inclura aucune option d’achat, comme le rapporte @DiMarzio – c’est un simple prêt. https://t.co/yhhea9YzYP – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1er janvier 2022

OFFRE NEWCASTLE PAR TRIPPIER

Comme l’a souligné l’Angleterre, le club anglais a présenté une offre formelle pour acquérir les services du joueur de l’Atlético de Madrid de ce marché d’hiver

RUPTURE 🚨 Newcastle a soumis une offre formelle pour signer Kieran Trippier de l’Atletico Madrid pic.twitter.com/SAulHgn1fo – Football Daily (@footballdaily) 1er janvier 2022

ISAK, SURVEILLÉ PAR ARSENAL

L’attaquant de la Real Sociedad, Alexandre Isak, est l’un des noms qu’Arsenal envisage de se renforcer sur le marché hivernal si Aubameyang finit par partir, selon .. Le Suédois est un profil très apprécié à Londres et son arrivée serait prioritaire si la condition de l’opération de départ est remplie.

