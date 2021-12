Marché des transferts en direct : inscriptions et annulations

15/12/2021

VLAHOVIC PENSE JUSTE À SORTIR

Vlahovic est également appelé à jouer dans l’un des transferts de l’année prochaine. Le jeune attaquant serbe, qui part cette saison avec la Fiorentina, a tous les atouts pour quitter Florence en fin de saison. Le contrat se termine en juin 2023 et il n’a pas l’intention de le renouveler. C’est ce qu’a assuré le directeur sportif de la Fiorentina dans la ‘Repubblica’ : « Nous avons offert à Vlahovic le contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina, et ce, à plusieurs reprises. Dusan et son agent nous ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas l’accepter.« .

LE SPORTIF VEUT PÊCHER À OLD TRAFFORD

Anthony Martial est l’un des noms qui pourraient quitter Old Trafford en janvier prochain. Cela ne comptait ni pour Solskjaer, ni pour Carrick ni pour Rangnick, donc le Français serait ravi de sortir chercher des minutes. Ainsi, et selon ‘Eurosport’, l’Atlético de Madrid est très attentif à son évolution pour entreprendre son éventuelle signature.

FREIN À POGBA

Le nom du Français, toujours lié aux « grandes » équipes, avait été lié au Barça dans les dernières heures après la rencontre entre Laporta et Mino Raiola, le représentant du joueur. Même comme ça, Paul Pogba ne correspond pas aux normes que Xavi Hernández demande pour ses milieux de terrain.

L’URUGUAY A DÉJÀ UN NOUVEAU SÉLECTEUR

Après le limogeage d’Óscar Washington Tabárez le 19 novembre, l’équipe uruguayenne a confirmé l’arrivée de Diego Alonso comme nouvel entraîneur. Le 27 janvier, à Asunción, Alonso fera ses débuts à la tête de l’équipe nationale lors du match contre le Paraguay pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022.

AUBAMEYANG, OPTION POUR BARÇA

L’attaquant gabonais a rompu ses relations avec Arsenal et serait à la recherche d’une sortie dès janvier. Arteta a retiré la capitainerie après quelques actes d’indiscipline et Aubameyang serait ravi de s’arrêter au Camp Nou. Le Barça espère qu’il est mis à feu.

JOAO FÉLIX, « RESTÉ »

Enrique Cerezo, président de l’Atlético, a assuré à ‘El Larguero’ que Joao Félix « Il n’est pas transférable. Nous avons parié dessus ». Le joueur portugais n’a pas l’importance attendue, d’autant plus après la signature de Griezmann et le duo que les Français forment avec Luis Suárez.

ERIKSEN RESTE LOIN D’INTER

Comme l’a souligné l’Italie, la réglementation des La Serie A interdit à un footballeur de jouer avec un défibrillateur Inter et Eriksen conviendront donc de résilier le contrat. Ainsi, l’avenir du Danois passe, presque certainement, par les Pays-Bas, où la réglementation n’interdit pas de jouer avec un défibrillateur.

PSG, UNE AUTRE OPTION POUR RÜDIGER

Selon ‘Bild’, Leonardo aurait rencontré les agents du joueur de Chelsea pour tenter de le séduire pour le prochain marché d’été, quand il sera libre. Le PSG a déjà montré dans la dernière fenêtre qu’il était capable de séduire les joueurs qui finissent beaucoup leur contrat. Messi, Wijnaldum et Donnarumma sont arrivés avec la lettre de liberté. Ils veulent faire la même chose avec Rüdiger.

DELE IL VEUT QUITTER LE TOTTENHAM

Le milieu de terrain anglais a tous les chiffres pour quitter Tottenham dans ce prochain marché d’hiver. Si une bonne offre arrive, bien sûr. Dele Alli perd de plus en plus d’importance dans les stratagèmes « éperons » depuis des mois, il aurait donc demandé à partir maintenant pour avoir des minutes. À son époque, Pochettino voulait le faire signer au PSG, mais Daniel Levy a arrêté l’opération. Nous allons voir ce qui se passe dans cette fenêtre…

RALF RANGNICK VEUT « NETTOYER » LES VÊTEMENTS

En Angleterre, ils soulignent que l’arrivée du nouvel entraîneur signifiera un tremblement de terre dans le vestiaire de Manchester United. Ralf Rangnick prévoit un nettoyage total, avec jusqu’à six noms susceptibles de quitter la boîte du «diable rouge» dans les semaines à venir. Il s’agit de Anthony Martial, Jesse Lingard et Dean Henderson, Phil Jones, Amad Diallo et Juan Mata.

GALLAGHER SÉJOURNE AU PALAIS

Avec le niveau exposé au Crystal Palace, Chelsea a pensé le récupérer sur le prêt afin qu’il soit sous les ordres de Thomas Tuchel depuis janvier. Cependant, selon le ‘Daily Mail’, les ‘blues’ devront attendre juillet pour le récupérer. Et c’est que dans le contrat de cession il était stipulé que si le joueur a joué plus de 50 % des matchs, ce contrat ne pouvait pas être rompu.

LA CONDITION DE HAALAND AL BARÇA

Et on commence par ce qui sera l’un des feuilletons de l’année. Que fera Erling Haaland ? Allez-vous quitter Dortmund ? Où? Pour le moment, le Barça, l’un des clubs les plus intéressés, a déjà mis une condition de signature. Son incorporation est très appréciée.

