Marché des transferts : et Umtiti ?

28/08/2021 à 15h00 CEST

L’arrière central du FC Barcelone, Samuel Umtiti, ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman pour cette saison et le club a travaillé tout l’été pour lui trouver une issue.. Le manque d’offres et le refus du joueur de partir s’il n’est pas une grande équipe européenne rendre impossible tout mouvement de renvoi, ce qui générerait un conflit juridique entre le joueur et le club.

Le Français, qui a l’un des salaires les plus élevés de l’équipe malgré le fait qu’il n’a pas perdu d’importance dans l’équipe, est à la croisée des chemins dont il n’a pas l’air de sortir. Il refuse de quitter le club, mais l’entraîneur néerlandais l’a déjà informé qu’il ne l’aura pas. Des joueurs comme Gerard Piqué, Lenglet, Araujo, Eric García et Mingueza ont la priorité dans les plans de l’entraîneur.

Le club continue de travailler à la réduction de la masse salariale fixée par la Liga et l’un des noms sur la rampe de départ est Umtiti, avec Pjanic, Braithwaite ou Coutinho.. S’il n’y a pas d’offre qui convainc le joueur, le club devra supposer qu’il continue une année de plus et réessayer sur le marché d’hiver ou attendre la prochaine.

L’opération est sortie, bloquée

Le FC Barcelone continue de chercher un débouché pour les joueurs qui ne sont pas la priorité de Ronald Koeman, dont certains comme Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Coutinho, qui ont des salaires élevés et n’ont pas eu beaucoup d’importance la saison dernière.

Pour le moment, Les Catalans ont su trouver une issue pour Junior Firpo, Todibo, Aleñá et Trincao, en plus de se débarrasser de Juan Miranda, Monchu, Matheus Fernandes et, surtout, de Leo Messi., qui n’a pas eu sa place dans la masse salariale et est passé au PSG.