14/12/2021

Le à 18:57 CET

Kylian Mbappé Été après été, buvez la une des journaux, qui enchaînent les années alimentant leur départ du Parc des Princes. L’attaquant français a toujours voulu laisser la porte ouverte à son avenir, mais son non-renouvellement par le PSG affirme la maxime des « silences accordés ». Pour le moment, l’attaquant de 22 ans a exclu l’un des rares clubs au monde capable de satisfaire leurs exigences financières, Tottenham.

L’attaquant français a joué dans une anecdote révélée par l’acteur principal de Spiderman, Tom Holland. L’artiste américain polyvalent a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il expliquait, avec sa compagne Zendaya, son conversation avec Mbappé dans le cadre du gala du Ballon d’Or, au Théâtre du Châtelet.

La discussion a été brève, mais il a déjà écarté l’un des nombreux prétendants en lutte pour faire signer Mbappé en tant qu’agent libre à partir de l’été 2022 : « Nous nous sommes croisés et je lui ai dit : je suis très heureux de vous rencontrer. Il était très gentil et avec lui, je lui ai dit, il faut vraiment venir à Tottenham. Mbappé s’est mis à rire et a dit non, qu’il lui était impossible de signer pour Tottenham. »

De cette façon, l’équipe de Londres tombe d’une offre probable pour l’attaquant, souhaitée par la moitié de l’Europe. Le Premier ministre ne peut pas non plus être exclu comme prochain championnat de Mbappé, avec une puissance économique à revendre pour faire face au salaire de la star du PSG.