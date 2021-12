Marché des transferts | La défense de Chelsea a une date d’expiration

01/12/2021 à 19:36 CET

La grande force du champion d’Europe a une date de péremption : le 30 juin 2022. Ce sera le jour où Thiago Silva, Antonio Rudiger, César Azpilicueta et Andreas Christensen mettent fin à leur contrat avec les ‘Blues’.

Aucun d’entre eux n’a encore renouvelé ses liens avec l’équipe de Stamford Bridge et dans exactement un mois, ils pourront commencer à négocier avec des équipes extérieures aux îles britanniques.

Il y a quatre footballeurs essentiel dans le schéma de Thomas Tuchel, qui aime jouer avec trois centraux, et quatre coups possibles au champion d’Europe et actuel leader de la Premier League.

Celui qui a le renouveau le plus sur la bonne voie est Silva, qui est justement celui qui arrive le moins de temps à Chelsea. Il est arrivé il y a un an et demi et dans ce court laps de temps, il est devenu le commandant d’une défense et la contribution de vétéran d’une ligne dans laquelle il coïncide à plusieurs reprises avec les jeunes Trevoh Chalobah et Reece James.

Son renouvellement est des plus simples car Silva, à 36 ans, entend être au prochain Mondial au Qatar en 2022 et il n’y a pas de meilleur scénario pour assurer sa place que Chelsea. Malgré son ancienneté, Silva n’a raté que trois matchs dans ce Premier et a participé aux cinq matches de la Ligue des champions.

Une autre rénovation dans laquelle Tuchel influence est celle d’Azpilicueta. L’Espagnol est capitaine de l’équipe, vient de figurer parmi les meilleurs joueurs du monde au Ballon d’Or et s’est réaffirmé dans l’équipe espagnole lors du dernier Championnat d’Europe. Le problème avec Azpilicueta, c’est qu’à 32 ans, il perd du poids dans l’équipe en raison de l’émergence de Reece James, qui est devenu le meilleur buteur de l’équipe cette saison. Sa polyvalence, pouvant également jouer au centre de la défense à cinq (comme il l’a fait en finale de Ligue des champions), est un aspect très apprécié par Tuchel.

Les cas les plus ancrés sont ceux de Christensen et Rudiger. Le Danois, qui évolue dans la structure de Chelsea depuis de nombreuses années, a également perdu du poids dans l’équipe et constate que des jeunes comme Chalobah profitent de plus d’opportunités que lui. Il était déjà sur la rampe de départ à l’époque de Frank Lampard, mais Tuchel a réussi à le reconquérir pour la cause.

À 25 ans, Christensen semble assez bon pour être titulaire dans certains tournois majeurs en Europe et devra être vu avec plus de galons pour accepter l’offre de Chelsea.

Rudiger est celui qui semble le plus éloigné de Stamford Bridge. Le défenseur central allemand, qui a également été ressuscité par la main de Tuchel, est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde. Ce n’est pas le cas pour son salaire actuel. C’est le plus gros inconvénient pour les Allemands à renouveler. Rudiger veut être au niveau des mieux payés de l’équipe car il comprend que si Chelsea est l’équipe la moins battue d’Angleterre et une équipe connue pour sa solidité, c’est en partie grâce à leurs performances.

Mais Chelsea est loin des prétentions du joueur et c’est là qu’apparaissent d’autres grands d’Europe comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, prêts à profiter des économies du transfert pour lui offrir une meilleure carte.