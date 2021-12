Marché des transferts | La prochaine bombe de Monchi

26/12/2021

Monchi veut recommencer. Le directeur sportif de Séville est l’un des grands pisteurs sur le marché et pour renforcer l’équipe andalouse sur ce marché d’hiver, il a déjà un objectif qui serait une bombe. Voici Anthony Martial de United.

Il ne vit pas son meilleur moment, mais il a un énorme talent qu’il n’a pas pu finir de montrer en Premier League. Il est venu à Old Trafford très jeune et avec la pression des plus de 60 millions qui ont payé Monaco pour lui et maintenant, six saisons plus tard, il veut sortir oui ou oui.

Il n’a que 25 ans et à Séville, il pourrait prouver sa valeur, comme l’ont déjà fait d’autres qui étaient dans une situation similaire à la vôtre.

Son représentant, dans des déclarations à Sky SportsNews, avait déjà prévenu qu’il souhaitait le résoudre avant janvier : « Vous avez juste besoin de jouer. Il ne veut pas être ici en janvier et nous en parlerons bientôt au club. Son souhait est de partir. »

Le manque flagrant de minutes, 359 répartis sur 10 jeux, sont le tournant du français.

Reprenez le Golden Boy

Martial a été sacré meilleur jeune joueur en 2015, justement l’année où il quitta toute la principauté pour se lancer dans une nouvelle aventure dans les îles. Maintenant, il sait que Séville est un club idéal pour récupérer sa meilleure version.

De plus, l’ensemble du Nervión va perdre Munir et En-Nesiry pour la Coupe d’Afrique, de sorte qu’il pouvait fréquemment occuper n’importe laquelle des positions d’attaque dès son arrivée.