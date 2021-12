Marché des transferts | La raison pour laquelle la Juve veut se débarrasser d’Arthur

17/12/2021

Le à 16:56 CET

Marc Escola

Arthur Melo il n’a pas eu de chance dans le football européen. Après son passage discret dans le Barça, le milieu de terrain brésilien faisait partie de l’échange controversé avec Miralem Pjanic qui fait l’objet d’une enquête par le Le bureau du procureur l’italien en termes de plus-values ​​et maintenant vous n’avez pas assez de minutes avec le Juventus.

Le milieu de terrain de Rio de Janeiro n’entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri et juste a joué 256 minutes tout au long de la saison, des chiffres qui confirment l’ostracisme dans lequel il est plongé. Selon Tuttosport, les ‘bianconeri’ veulent se débarrasser de Arthur mais le salaire élevé qu’il reçoit est le grand obstacle à son départ. Le Brésilien reçoit plus de 6 millions de bonus annuels, un chiffre que peu d’équipes sont prêtes à atteindre.

L’agent d’Arthur Melo Pastorello : « Garder un joueur de ce niveau sur le banc est une honte. Pour janvier on ne peut rien exclure : il y a un intérêt des clubs de Liga, mais aussi de Premier League et de Serie A », a-t-il déclaré à @tuttosport. #Juve Arthur devrait bientôt quitter le club. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 décembre 2021

Arthur a été offert à diverses équipes, dont le Séville, la Rome et le Arsenal. Et la La Juventus accepte à la fois un prêt avec option d’achat et un transfert, Il en va de même Ramsey (deuxième salaire le plus élevé de la main-d’œuvre). Le début de saison pour les milieux de terrain n’est pas du tout facile, par exemple Arthur a commencé à manquer 8 matchs alors qu’il se remettait d’une opération et peu de temps après, une indiscipline l’a complètement exclu des plans de Allegri.