Marché des transferts | L’ancien joueur de Blaugrana qui peut renforcer Napoli pour affronter le Barça

22/12/2021 à 17:32 CET

le Naples est l’équipe la moins battue parmi toutes les équipes de la ligue italienne. Ceux de la région de Campanie Ils n’ont encaissé que 13 buts lors des 18 premiers matchs joués, un chiffre vraiment inquiétant pour les intérêts de la FC Barcelona et qu’ils devront tenir compte des Catalans, puisque les Italiens seront leur rival en Ligue Europa.

Cependant, les dirigeants napolitains ne sont pas entièrement satisfaits de toutes les positions en défense et, en ce sens, ils prévoient de renforcer la position de l’arrière gauche. En ce sens, l’une des options qu’ils auraient sur la table serait de Lucas Digne, ancien joueur de FC Barcelona entre les saisons 2016/17 et 2018/19.

Actuellement le Français est dans les rangs du Everton de Rafa Benítez, un entraîneur avec qui il a clairement perdu de l’importance. C’est pourquoi, faute de minutes, Digne serait intéressé par un dépaysement. De son côté, l’ensemble « caramel » accueillerait également une vente, si une offre raisonnable arrivait, qui selon divers rapports, pourrait venir d’Italie et plus précisément de Naples.

Kurzawa, l’autre option

De leur côté, les managers italiens non seulement ils ont remarqué Lucas Digne et ils ont également préparé une autre option, au cas où celle du joueur d’Everton ne pourrait pas être produite. C’est à propos de Kurzawa, actuellement joueur de la Paris Saint Germain et que il ne profite pas que des minutes pendant la saison. De plus, le club parisien cherchera désespérément sa vente en hiver, ce serait donc en principe une option plus viable.