Marché des transferts | L’Atalanta et l’AC Milan, sur les traces de Divock Origi

14/12/2021

Le à 18:29 CET

Artur Lopez

Divock Origi connaît peut-être sa dernière saison au Liverpool. Et c’est que Tuttosport rapporte que l’attaquant belge est objet de désir de l’Atalanta et de l’AC Milan. L’attaquant de 26 ans a subi les années les plus prolifiques du trident que composent Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané

Origi n’a jamais atteint la continuité souhaitée au-delà d’une paire de missions fructueuses à Lille et Wolfsburg, et d’une saison 2016-17 au cours de laquelle elle a disputé 34 matchs de Premier League. Comme si la concurrence du trio d’as «rouges» ne suffisait pas, Klopp a ajouté plus de concurrence le Belge avec la signature de Diogo Jota. Pour cette raison, le renouvellement d’un attaquant signé en 2014 comme un grand pari pour l’avenir semble peu probable, et qui ne s’est jamais concrétisé sous les ordres de Jürgen Klopp.

Milan et Atalanta sont présentés dans l’avenir immédiat d’Origi comme des options plus que viables et souhaitables. Les deux équipes se battent pour la tête de la Serie A et cherchent un remplaçant pour leurs pourboires.

De son côté, l’ensemble ‘rossoneri’ essaie de combler le nul que Zlatan Ibrahimovic partira, plutôt tôt que tard, puisqu’à 40 ans, il touche à la fin de sa longue carrière de footballeur. Atalanta entend également remplacer l’une de ses références offensives, Luis Muriel, au cas où le Colombien déciderait de quitter Bergame.

Origi s’est offert au Barça

Malgré le charisme qu’il a pour les fans des « rouges », le Belge semble prêt à se séparer de Liverpool. Origi avait connu des nuits magiques comme son doublé lors de l’élimination du FC Barcelone de la Ligue des champions 2018/19. Sans aller plus loin, un seul but du footballeur de 26 ans a scellé le triomphe de Liverpool contre les Wolves, ce qui les maintient au milieu de la lutte pour la Premier League. Origi avait aussi sonné comme futur du FC Barcelone, avec en plus la libre agence l’été prochain.