Marché des transferts | L’avenir incertain de Suárez

26/12/2021

Act à 12h10 CET

Suárez est arrivé à l’Atlético de Madrid après une sortie forcée du Barça et a immédiatement montré qu’il était encore un buteur né. Avec ses nombreux buts, il a aidé l’équipe « colchonero » à remporter à nouveau le titre de champion et la joie et la communion avec ses fans et l’entraîneur semblaient indestructibles, mais cette saison, tout a changé.

Sa mauvaise réponse à sa substitution contre Séville, où il a littéralement dit à Simeone : « Connard de m…, toujours le même » et sa mauvaise séquence de tournage, n’ont pas vu de but lors des huit derniers matchs qu’ils ont disputés, serait la cause de cette situation.

Le 24 de nero, il aura 35 ans et, bien qu’il ait le but dans le sang et puisse sûrement concourir au plus haut niveau, plusieurs clubs de football Brésil et États-Unis ils ont déjà été intéressés à le signer.

Plus précisément, les Corinthiens, qui tente aussi de faire exploser l’arrivée de Cavani au Barça, aimerait déjà Suárez sur ce marché d’hiver.

L’autre groupe qui s’est intéressé à la charrúa est le L’Inter Miami de David Beckham. L’équipe du sud, entre autres, a déjà signé l’un des grands attaquants de la dernière décennie, la « pipita » Higuín.

Quoi qu’il en soit, l’avenir de l’ex-azulgrana, en ce moment, dépend de son intérêt à continuer au plus haut niveau et de sa capacité à convaincre le « Cholo » que il peut redevenir l’attaquant de la saison dernière.