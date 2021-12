Marché des transferts | Le Bayern Munich intéressé par Jude Bellingham

14/12/2021

Ces dernières années, le Borussia de Dortmund est devenue une équipe spécialisée dans la signature jeunes joueurs, entraînez-les et faites une grosse vente pour eux. Ousmane Dembélé, Jadon Sancho ou pulisique chrétienne ce ne sont que quelques-uns des exemples les plus récents de ventes millionnaires de jeunes joueurs signés par peu et formés dans le pays germanique.

Les derniers exemples sont aussi ceux de Erling haaland, qui sera l’un des objectifs du prochain marché d’été, ou celui des Anglais Jude Bellingham. Précisément à propos de ce nom de famille, comme avancé par ‘Bild’, le Le Bayern Munich serait intéressé par leur incorporation et chercherait à réitérer l’opération qu’ils ont déjà faite avec Lewandowski ou Götze autrefois.

Le milieu de terrain anglais, qui a signé pour le Borussia Dortmund depuis Birmingham Deuxième anglais, il a montré dans le temps qu’il a été dans le pays allemand être un talent égal aux meilleurs. C’est pourquoi de Bavière, ils envisagent déjà de renforcer leur milieu de terrain avec lui. A seulement 18 ans, l’anglais est clé dans son équipe et il prend de plus en plus de poids avec son équipe.

Du Bayern Munich, ils l’ont bien compris. Cet été, contrairement à la grande majorité des clubs en Europe, ils n’iront pas pêcher à Dortmund pour Erling haalandmais ils le feront pour un autre de leurs jeunes talents, Jude Bellingham. Pour sa part, l’objectif des ‘yellows’ est clair : conserver leur jeune promesse anglaise à tout prix. Il faudra voir laquelle des deux équipes obtiendra la leur.