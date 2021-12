Marché des transferts | Le Bayern veut être encore plus meurtrier avec Raphinha

26/12/2021 à 11h27 CET

L’un des principaux protagonistes du bon moment de Leeds United aurait attiré l’attention du Bayern Munich. Cet intérêt est si sérieux qu’en raison de la situation économique saine du club, les Bavarois seraient prêts à offrir 50 millions d’euros au footballeur en question. C’est le cas de Raphaël Dias Belloli ‘Raphinha‘.

Le départ éventuel de Corentin Tolisso au Real Madrid ou l’accord de non-renouvellement avec Kngsley coman rejoignez les mouvements du côté allemand lors de ce marché d’hiver. Un mercato où le Bayern espère clôturer un transfert de premier niveau. Et, comme ils le font remarquer depuis le Brésil, précisément la chaîne de télévision « TNT Sports », le champion de Bundesliga serait prêt à payer environ 50 millions d’euros pour obtenir les services de Raphinha.

Le transfert pourrait être clôturé ce même mois de décembre et ce serait un coup dur pour le personnel dirigé par Marcelo Bielsa. Pour le moment, Raphinha il fait une excellente saison et enregistre de bonnes nouvelles. Le Brésilien a inscrit huit buts et une passe décisive en 16 matchs de Premier League.