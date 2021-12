Marché des transferts | Le PSG, contraint de vendre pour 100 millions

26/12/2021 à 12h16 CET

Quand on parle du Paris Saint-Germain et du marché des transferts, on ne pense qu’à une chose, le renouvellement de Kylian Mbappé. Il s’agit de la négociation où le club français met en commun toutes ses forces et ses espoirs. Cependant, bien qu’il soit le principal, ce n’est pas le seul mouvement à Paris. La direction sportive a un autre front ouvert au sein de l’équipe première et il s’agirait de se débarrasser de certains joueurs pour réduire et alléger le déficit.

L’effectif parisien compte plus d’une trentaine de jetons et doit s’alléger. Selon ‘L’Equipe’, le Paris Saint-Germain travaillerait pour pouvoir inscrire 100 millions sur les deux prochains marchés des transferts, celui d’hiver – le plus proche, puisqu’il démarre dans une semaine – et l’été prochain. Et il a déjà plusieurs footballeurs de l’effectif sur la rampe de départ.

Une vieille connaissance du Barça

C’est le plus petit des Alcantara. C’est le joueur de l’équipe qui est le plus proche de quitter le club. Rafinha Il sera prêté à la Real Sociedad jusqu’au 30 juin 2022. Apparemment, les pourparlers entre le club français et l’équipe Txuri-Urdín seraient déjà bien avancés et l’arrivée du Brésilien à Saint-Sébastien serait sur le point d’être bouclée et produite.

Kehrer et Diallo pour 50 millions

Thilo Kehrer Oui Diallo sont d’autres options que Leonardo mélange pour faire une boîte. Les deux joueurs sont évalués, selon ‘Transfermarkt, à une valeur de 25 millions d’euros chacun. Le PSG pourrait donc empocher 50 millions entre les deux et atteindre la moitié de l’objectif.

Autres options

Il existe aussi d’autres options avec un bon marché qui pourraient laisser une bonne somme économique dans les caisses parisiennes. Cependant, ils semblent plus réticents à sortir de la prison dorée qu’est Paris. Julien Draxler, qui est évalué à 20 millions, et Kurzawa, dont la valeur est de 9 millions, sont des footballeurs que le PSG serait prêt à vendre. Tous deux avec des contrats jusqu’en 2024, il ne semble pas que l’un ou l’autre veuille quitter la capitale française.

Il y a aussi le cas de Sergio Rico, qui a la compétence de Gianluigi Donnarumma Oui Keylor Navas et sans minutes en France, il pourrait quitter l’équipe et laisser environ 5 millions d’euros. Enfin je serais Mauro Icardi, qui de par son attitude et ses situations extra-sportives est toujours sur les listes des footballeurs que l’on pourrait quitter de son club. Bien que la vérité soit que le départ de l’attaquant argentin serait vraiment compliqué.