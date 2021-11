Marché des transferts | Le renouveau de Mbappé, en ‘stand by’

27/11/2021 à 11:13 CET

Tout indique que cette année le stade Santiago Bernabéu pourrait à nouveau recevoir une superstar. C’est du moins ce qu’il semble aujourd’hui avec la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, où il traverse son pire moment puisqu’en 2017 il a décidé de changer Monaco pour la capitale française. Peut-être pas le pire moment, puisque c’est la même situation que l’été dernier. Cependant, maintenant, ce sont les Français qui ont le dessus.

Et c’est que le PSG n’a pas réussi à convaincre Mbappé de renouveler son contrat et de rester à Paris, ce qui provoque des nerfs et des tensions dans l’environnement du club parisien. Le cadre de l’ensemble Al-Khelaïfi est très pessimiste. Dès l’été dernier pour pouvoir profiter financièrement de cette année où l’attaquant pourra se rendre libre dans l’équipe qu’il souhaite. Bien sûr, rien ne change en un peu plus d’un mois, quand Mbappé Vous pouvez désormais négocier avec qui vous voulez.

Pourtant, rien n’indique que la situation des Français va changer. Selon des sources du journal ‘AS’, le renouvellement de Kylian Mbappé avec le PSG est en ‘attente’. Arrêté. Pas de progrès. Néant absolu. Oui c’est vrai qu’il y a un mois sa mère, Fayza lamari, a confirmé dans ‘Le Parisien’ une avancée dans les négociations entre le talent de Bondy et le PSG. Cependant, en ce moment, la situation est exactement la même qu’en août dernier.