Marché des transferts | Le Valencia CF prépare une offre pour Adama Traoré

11/12/2021

Celui de Adama Traore était l’un des noms qui sonnait le plus lors du marché des transferts de l’été dernier et était même lié au Barça dans un troc pour Francisco Trincão, ce qui n’a finalement pas eu lieu et enfin l’ailier espagnol de 25 ans est resté en anglais Wolverhampton. Désormais, des mois après son éventuel départ, sa situation contractuelle avec les Wolves remet le joueur au centre de l’actualité du marché.

A l’ex joueur du FC Barcelone Il ne vous reste que 18 mois sur votre contrat et n’a pas encore renouvelé. Face à cette situation, le footballeur de Premier League deviendrait l’une des cibles de plusieurs équipes pour tenter de le faire signer, dont le Valence CF de José Bordalás. Au fur et à mesure que « Le Soleil » progresse, Adama Traoré souhaiterait un retour en Espagne avec Valence et serait prédisposé à accepter l’offre, après avoir perdu de l’importance avec l’équipe anglaise dans laquelle il a été remplaçant lors de quatre des six derniers matchs.

D’un autre côté, les médias anglais rapportent également que l’intention des Loups eux-mêmes est de renouveler Traoré, pour laquelle ils lui proposeront un contrat de trois ans, qui expirerait en 2026. En ce sens, l’entraîneur de l’équipe anglaise lui-même, Bruno lage, Il n’était pas préoccupé par la situation du joueur espagnol et a déclaré que s’il avait besoin de l’Espagnol, il l’alignerait.