Marché des transferts | Les conditions de Mino Raiola au renouvellement de Matthijs de Ligt avec la Juventus de Turin

16/11/2021 à 18:43 CET

Artur Lopez

Matthijs de Ligt il ne vit pas son meilleur moment footballistique. Au début incertain de la campagne de la Juventus en Serie A, il faut ajouter une performance du Néerlandais qui n’a pas encore fait les différences attendues. Chiellini et Bonucci jouent toujours autant ou plus de minutes que le Néerlandais. Pourtant, le club italien mise toujours sur l’explosion du prometteur défenseur, 22 ans, destiné à donner le soulagement générationnel au couple vétéran de défenseurs centraux.

Le nonuple champion de Serie A d’affilée entend renouveler son grand pari défensif, De Ligt. Cependant, le club turinois manque de liquidités suffisantes pour signer un autre grand contrat pour le Néerlandais, alors la Juve pense à un petit renouvellement pour un an de plus sans augmentation de contrat. Selon Tuttosport, la centrale prolongerait sa liaison avec la ‘Vecchia Signora’ jusqu’en 2025.

La Juve ne veut pas seulement lier le défenseur pour des raisons sportives, entend également amortir l’investissement de 85,5 millions en 2019, sachant que la valeur de De Ligt va diminuer à mesure qu’il approche de la fin de son contrat. Et Mino Raiola est un agent sujet au déplacement de ses clients de temps en temps.

La clause des 150 millions est activée en 2022

Cependant, l’agent accepterait le renouvellement à la condition de que la clause de résiliation de 150 millions d’euros du footballeur soit abaissée. L’astuce, c’est que cette prolongation de contrat est une arme à double tranchant : la baisse de la valeur de la clause de liberté du joueur pourrait, à son tour, entraîner son départ de l’équipe « bianconero ». Raiola a déjà avancé que « Matthijs pourrait quitter la Juve à la fin de ce mandat. Le marché fonctionne comme ça. »

Malgré le fait que le FC Barcelone était sur le point de mettre le valet à l’eau lorsque le défenseur central jouait pour l’Ajax, la situation économique délicate actuelle du club du Barça complique un hypothétique atterrissage de De Ligt au Camp Nou, en compagnie de ses coéquipiers. Luuk, Memphis et Frenkie.

L’une des équipes qui semble être une destination possible est Chelsea de Roman Abramovich, qui pourrait subir une déroute sur la ligne défensive l’été prochain. Rüdiger, Christensen et Azpilicueta, l’épine dorsale de l’arrière « bleu », mettent fin à leur contrat en juin 2022 et n’ont pas encore renouvelé. Le Néerlandais est une option B lors de la signature Jules Koundé, la cible numéro un de Londres.