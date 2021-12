Marché des transferts | L’Inter Milan met fin à son contrat avec Christian Eriksen

17/12/2021 à 15h33 CET

sport.es

Le FC Internazionale Milano annonce qu’un accord a été trouvé pour la résiliation consensuelle du contrat de Christian Eriksen . Le club et toute la famille Nerazzurri apprécient le professionnalisme du joueur et lui souhaitent le meilleur pour son avenir.

Bien qu’aujourd’hui les routes de l’Inter et Christian séparé, un lien fort et indissoluble continuera d’exister. Les meilleurs moments, les buts et les victoires, l’étreinte des supporters à l’extérieur du San Siro lors de la célébration du Scudetto : tout restera toujours figé dans l’histoire des Nerazzurri.

Le motif du licenciement est que son défibrillateur, après son arrêt cardiaque en Eurocup, l’empêche de jouer au Calcio, mais pas dans d’autres ligues. Son avenir le plus probable est dans la ligue Eredivisie et à l’Ajax, où il est autorisé.