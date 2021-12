Marché des transferts | Manchester United entendra des offres pour Paul Pogba en janvier

22/12/2021 à 19h50 CET

Paul Pogba est l’un des grands noms des joueurs qui mettent fin à leur contrat à l’été 2022 et qui, par conséquent, Ils pourront négocier librement avec n’importe quel club à partir de janvier prochain. Le Français a été lié à d’innombrables équipes, dont le FC Barcelona. Cependant, sur la scène européenne, deux équipes semblent clairement en course pour reprendre leurs services : la Real Madrid et le Paris Saint Germain.

Pour les deux équipes, l’idéal serait d’incorporer Paul Pogba sur le prochain marché des transferts d’été, car de cette façon, ils le signeraient à un coût nul et, par conséquent, ils économiseraient de l’argent dans le concept de transfert. Cependant, le Manchester United ne semble pas être pour le travail de « donner » à ce qui est devenu à son époque la signature la plus chère de l’histoire du football.

En ce sens, au fur et à mesure que ‘ESPN’ avance, l’équipe ‘Red Devil’ J’aurais décidé d’étudier les offres pour Pogba en janvier, tant que le Français confirme son intention de ne pas renouveler avec son équipe actuelle. Dans ce cas, Ralf Rangnick cela ouvrirait la porte à des soldes d’hiver pour éviter une sortie à coût zéro dès le 1er juillet. Cependant, selon les médias britanniques, Paul Pogba n’a pas encore écarté l’option du renouvellement.