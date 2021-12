Marché des transferts | Manchester United prépare une offre pour Julián Álvarez

30/12/2021

Le à 19:55 CET

River Plate pourrait se débarrasser de sa jeune star sur ce marché. Le puissant Manchester Uni serait disposé à payer la clause de résiliation de Julien Alvarez et ainsi rester avec le meilleur attaquant du football argentin.

le FC Barcelona, Real Madrid, la Inter de Milan et le Bayern Munich étaient quelques-unes des équipes qui ont également montré de l’intérêt pour « La Araña ». Mais apparemment, c’est la puissante équipe anglaise qui surpasserait le reste des prétendants en tant qu’agent, Fernando Hidalgo, se rendra en Angleterre cette semaine.

La clause libératoire de l’attaquant est de 20 millions et Plat de rivière Il a déjà indiqué qu’il ne négocierait pas pour moins que cette valeur. Mais l’équipe anglaise, qui a des éclaireurs en Argentine qui ont fait des reportages sur le joueur, estime qu’il pouvait se le permettre et qu’il est un footballeur avec une grande projection. En Angleterre, ils déclarent que Julien Alvarez serait une bonne alternative au départ éventuel de Edison cavani Oui Antonhy Martial.

Julien Alvarez Il était la grande figure du football argentin en 2021. Le footballeur de 21 ans a disputé 53 matchs, donné 18 passes décisives et marqué 23 buts. Il a été champion avec Plat de rivière et buteur de la Ligue professionnelle, et avec l’équipe nationale argentine, il a été couronné lors de la Copa América au Brésil jouée cette année.

La semaine dernière, l’attaquant figurait dans la liste des 100 meilleurs footballeurs du monde selon le classement établi par ‘The Guardian’, qui le plaçait à la 91e position.