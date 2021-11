Marché des transferts | Mkhitaryan : « Un jour, je retournerai à Dortmund »

15/11/2021 à 18:23 CET

Henrikh Mkhitaryan a connu ses meilleures années en tant que footballeur au Borussia Dortmund. Après son départ du club, il enchaîne les bonnes saisons avec d’autres moins bonnes, mais il n’est pas venu montrer le grand niveau qu’il a montré dans l’équipe allemande, où il a joué entre 2013 et 2016 un total de 140 matchs au cours desquels il a marqué 41 buts. En ce sens, sa performance était si bonne qu’il a convaincu Manchester United pour que les Anglais déboursent 42 millions pour sa signature.

Le départ de l’équipe allemande n’a pas été bien accueilli par les fans et les l’adieu à Dortmund a été mouvementé et ils l’ont même accusé d’avoir choisi le « diable rouge » juste pour des raisons économiques. Pourtant, après 5 ans de son départ du Borussia et en tant que joueur de la Roma, l’Arménien s’est de nouveau exprimé sur le sujet dans une interview qu’il a accordée à ‘Sport1’ : « ce furent les meilleures années de ma vie professionnelle« , a-t-il déclaré, se remémorant son époque en tant que joueur noir-jaune.

De même, l’ancien joueur de Manchester United a également ajouté que son intention était de revenir un jour dans l’équipe allemande : « Une chose est sûre : un jour je retournerai à Dortmund, je ne sais pas si en tant que joueur, mais sûrement en tant que spectateur. Jouer pour Dortmund est un rêve pour tout le monde. Le « Mur Jaune » C’est fou, j’ai apprécié semaine après semaine. Aujourd’hui encore, mes coéquipiers me demandent ce que ça fait de jouer devant plus de 80 000 personnes. C’est pas vrai que je suis allé à Manchester pour l’argent. Au contraire Je serais allé en Russie ou ailleurs« .

Enfin, l’Arménien a également commenté ses relations avec le directeur sportif de Dortmund, Watzke, avec qui il s’est battu après son départ : « Maintenant tout va bien entre nous. Après avoir dit au revoir, nous nous sommes rencontrés et avons parlé plusieurs fois au téléphone. Je ne dirai rien de négatif sur lui. J’étais heureux à DortmundMais parfois, vous devez prendre des décisions inconfortables pour profiter d’opportunités qui pourraient ne pas revenir. Pour moi jouer en Premier League a toujours été un rêve« , a-t-il condamné.