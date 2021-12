Marché des transferts | Napoli, attentif à Yerry Mina

17/12/2021 à 20h16 CET

Roger Pros

Yerry Mina fait face, avec le courant, à ses cinquième saison en Europe. Après avoir signé pour le FC Barcelona dans la campagne 2017/18, où son pas Je ne laisse ni douleur ni gloire, le défenseur central colombien a quitté le championnat espagnol pour migrer vers le Première ligue Anglais, signant pour lui Everton. En Angleterre soit la consolidation est terminée comme le défenseur central qui visait quand le Barça l’a signé et maintenant pourrait avoir les heures comptées au Royaume-Uni.

En ce sens, au fur et à mesure que ‘La Gazzetta dello Sport’ avance, le Colombien pourrait se diriger vers une autre grande ligue en Europe, dans ce cas l’italien. De cette façon, et si l’incorporation a lieu, Yerry Mina en seulement cinq saisons aurait joué dans trois des cinq ligues majeures en Europe. Un exploit à la portée de peu de joueurs.

Plus précisément, l’équipe italienne qui aurait besoin de leurs services est la Naples, rival en plus de FC Barcelona dans la Ligue Europa. Spalletti, entraîneur actuel de l’équipe napolitaine, vous savez que vous devez renforcer la défense, en tenant compte la sortie de Manolas à l’Olympiacos, les blessures des joueurs et l’absence de Koulibaly pendant la Coupe d’Afrique. Pour tout cela, l’entraîneur italien s’est intéressé à Exploiter.

Pour sa part, Yerry Mina n’a pas eu de saison régulière avec Everton. Le Colombien n’a joué que sept matches (six d’entre eux en entrée et un en tant que remplaçant) et son avenir en Angleterre ne serait pas assuré, donc une éventuelle offre d’une autre équipe, en l’occurrence le Naples, Il serait envisagé par les managers de l’équipe du ‘toffee’.