Marché des transferts : Neto va-t-il quitter Barcelone ?

in

08/04/2021 à 09:31 CEST

Le gardien du FC Barcelone, Neto, est l’un des protagonistes des derniers jours du marché. Le club aurait déjà rejeté les offres de la Serie A et même de la Premier League, mais Villarreal et Unai Emery entrent en action et sa continuité dans l’effectif du Barça n’est pas assurée.

Le Brésilien, qui la saison 2019/20 est arrivée de Valence dans un accord de Jasper Cillesen, a montré un grande performance dans la Copa del Rey et est un gardien de but garanti, chose qui a attiré l’attention de plusieurs clubs qui lui offriraient un poste de titulaire.

La position du club est claire : le joueur restera à Barcelone s’il n’y a pas d’offre financière succulente. Le joueur lui-même, qui a encore deux ans de contrat, a confirmé plus d’une fois son intention de continuer à se battre pour une place dans le but du Barça, en possession de Marc André ter Stegen depuis le départ de Claudio Bravo à Manchester City.

Le FC Barcelone, avec de nombreux avenirs à résoudre

Le secrétariat de Barcelone travaille sur toutes les opérations en cours. À la marche la plus possible d’Àlex Collado vers Brujas a également rejoint dans les dernières heures le renouveau d’Ousmane Dembélé, qui met fin au contrat l’été prochain. L’affaire Ilaix Moriba est également enracinée et il reste à trouver une issue pour les joueurs qui ne comptent pas pour le coach comme Braithwaite, Umtiti ou Pjanic.

Tout cela avec la signature de Leo Messi à résoudre, dans lequel ils s’attendent à une plus grande marge de manœuvre de la part de la Liga. Formules pour continuer à débloquer la masse salariale et quelques noms sont sur la table : Coutinho, Lenglet ou encore Griezmann pourraient quitter la discipline barcelonaise ce même été.