Marché des transferts : où ira Loren Morón ?

Par Dom Peppiatt16 août 2021 14:41 GMT Coupable Gearle deuxième personnage DLC de a été confirmé comme Jack-O’, et Arc System Works apportera le combattant particulier au jeu plus tard ce mois-ci. Jack-O ‘, qui suit Goldlewis Dickinson en tant que deuxième combattant DLC pour le jeu acclamé par la critique et à succès commercial, […] More