Marché des transferts | Rafinha négocie sa signature pour la Real Sociedad

22/12/2021 à 18:48 CET

Rafinha Alcántara pourrait revenir dans la Ligue espagnole sur le marché d’hiver. Le joueur de 28 ans veut à nouveau profiter des minutes et évalue les différentes options qu’il a sur la table pour quitter le PSG. L’un d’eux et avec de bonnes chances d’aboutir à une conclusion heureuse est celui de la Royal Society.

Rafinha a un contrat avec le PSG jusqu’en 2023 et maintenant son souhait est de jouer avec la continuité. La Real Sociedad est une équipe avec un style de jeu qui s’adapte bien à ses caractéristiques techniques et les deux parties se félicitent de l’opération.

La sortie pourrait être fermée sous forme de mission jusqu’au 30 juin, laissant une porte ouverte pour une option d’achat pour juin. Le Barça sera attentif à cette opération puisqu’il lui a donné la lettre de liberté de signer pour Le PSG signe une clause de revenu de 35% d’une future vente.

Rafa Alcántara a également d’autres propositions à la fois de la Ligue espagnole, ainsi que de l’Italie et de la France. Le joueur garde également de très bons souvenirs de la Serie A, où il a joué à un haut niveau à l’Inter, et la route italienne est également ouverte.

En tout cas, pour l’instant il n’y a que des conversations avec les clubs intéressés et la décision sera prise sereinement. Rafinha ne veut pas se précipiter puisqu’il est à un moment crucial de sa carrière avec la Coupe du monde 2022 au Qatar en perspective et veut se battre pour entrer dans la course pour être sur la liste de l’équipe brésilienne. Rappelons que le benjamin de l’Alcántara a remporté la médaille d’or avec le Brésil aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Bien qu’en France, il ait été supposé qu’il avait déjà dit au revoir au vestiaire du PSGEn réalité, il n’est parti, comme le reste de ses camarades de classe, que pour commencer les vacances de Noël.