26/12/2021 à 14:47 CET

Valence commence ce marché d’hiver avec des options pour se renforcer mais avec l’objectif principal d’entrer dans une figure économique importante dans les transferts de joueurs actuels de la première équipe. Et c’est que, comme expliqué Anil Murthy lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, « nous devons rééquilibrer les effectifs, augmenter les revenus, rembourser la dette et nous continuerons à le faire. C’est un défi financier très difficile, mais nous respectons les règles et nous travaillons avec un plan d’amélioration des effectifs ».

Et c’est que le club valencien s’est reflété dans le budget de la saison 2021/2022, l’obligation de saisir 37 millions d’euros de ventes de footballeurs avant le 30 juin 2022. Ce n’est pas nouveau mais c’est une nouvelle que les comptes reflètent toujours des pertes de 36 millions d’euros dues à la baisse des revenus de l’UEFA Champions League. Si les comptes avaient reflété le résultat des comptes sans pertes. C’est-à-dire à zéro. Le che aurait dû pointer un résultat net des ventes de 73 millions d’euros. Un chiffre assez exorbitant vu le contexte actuel

Le principal problème de l’entité valencienne est la baisse alarmante des revenus, ce qui vous oblige à réduire votre fair-play financier. Ce budget est fixé à 31 millions d’euros, même s’il serait augmenté grâce à deux augmentations de capital qui ont été approuvées en assemblée.

Compte tenu de la situation, il est évident que Valence doit vendre avant la date fixée. Il faut réduire le coût du personnel (119,6 millions d’euros) pour couvrir le manque de revenus de la Ligue des champions. Mais quels sont les joueurs pour lesquels Valence peut s’inscrire le plus ? Eh bien, nous pourrions diviser l’équipe de Che en trois groupes.

Premièrement, les cas de Carlos Soler Oui Joseph Gaya. Ce sont les footballeurs les plus appréciés, selon ‘Transfermarkt. Ils mettent fin à leur contrat en 2023 et ne bénéficient d’aucune compensation ni amortissement. En ce sens, la priorité de Valence est de les renouveler, même si les grands clubs européens, comme le Barça, sont attentifs à leur situation.

Par contre, le deuxième bloc serait formé Guèdes Oui Maxi. Des footballeurs avec une bonne affiche, marché en Liga et en Premier League mais avec une belle compensation en devant amortir leurs arrivées. Et c’est que pour le Portugais, 16 millions doivent encore être amortis tandis que pour l’Uruguayen, 12 millions d’euros. Une raison qui complique le départ des footballeurs.

Enfin, la troisième et dernière étape est constituée des plus jeunes joueurs de l’effectif. Les footballeurs aiment Yunus Moussah, Uros Racique, Hugo Guillamon ou Thierry Rendall. De jeunes joueurs avec un marché qui pourrait aider Valence à aligner les chiffres.