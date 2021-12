Marché du FC Barcelone | Cela a été l’évolution de la valeur marchande de Ferran Torres

09/12/2021 à 09h00 CET

L’attaquant de Manchester City, Torres de Ferran, C’est l’un des noms propres du marché clavé de Barcelone. Après avoir quitté Valence et renforcé le projet de Pep Guardiola à Manchester City, L’attaquant fait partie des joueurs qui plaisent le plus au secrétariat technique culé et la direction sportive travaille déjà à son arrivée sur le prochain marché d’été.

Le Valencien, qui a aussi Il est un joueur important pour Luis Enrique dans l’équipe nationale, a connu une croissance exponentielle depuis janvier 2018, date à laquelle il a commencé à apparaître régulièrement dans l’équipe première de Valence. Avec une légère baisse au cours de ses premiers mois au Royaume-Uni, sa valeur marchande actuelle est de 50 millions d’euros..

L’ancien joueur de Valence a atteint 20 millions d’euros, selon Transfermarkt, lors de sa deuxième saison à Mestalla pour connaître plus tard l’irruption définitive de la saison 2019/20 : entre juin 2019 et mars 2020, il y a eu une augmentation de 30 millions d’euros.

Renforcer la ligne d’attaque du Barça

Ferran Torres est l’un des noms qui sonnent le plus fort au Barça aujourd’hui avec l’équipe de jeunes Dani Olmo. Les deux sont des profils offensifs, ce que l’équipe première est particulièrement juste. Le valencien est préféré pour son polyvalence (peut agir dans les trois positions d’attaque) et grande capacité de marquer.

L’ailier, qui se remet toujours d’une blessure au pied qui lui a fait rater un total de neuf matchs cette saison 2021/22, a disputé sept matchs au cours desquels il a marqué trois buts et une passe décisive. En tant que joueur de l’équipe britannique, il a inscrit un total de 16 buts et quatre passes décisives en 43 matches officiels toutes compétitions confondues.