Marché du FC Barcelone | Les chiffres de Ferran Torres avec l’équipe nationale qui valent bien une signature pour le Barça

27/12/2021 à 20:14 CET

Ancien attaquant de Manchester City, Torres de Ferran, est devenu le premier renfort du FC Barcelone sur le marché des transferts hivernal. Après avoir quitté Valence pour le football britannique, le joueur arrive pour relever le plafond compétitif du projet de Xavi Hernández.

Le Valencien, qui est l’un des habitués des appels de Luis Enrique avec l’équipe espagnole, a montré une performance absolue avec l’équipe nationale : il a ajouté 12 buts en seulement 22 apparitions officielles et est l’un des leaders du bloc.

Le futur joueur du FC Barcelone a montré un bon niveau en Premier League malgré sa jeunesse : À 21 ans, il a marqué 16 buts et obtenu quatre passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues sous la direction de Pep Guardiola..

But pour Xavi Hernández

Torres est l’un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol et entretient une excellente relation avec le but. Après avoir surmonté une fracture du pied, le joueur atterrit à Barcelone au point de maturité optimal et sa performance déterminera l’avenir à court et moyen terme de l’équipe..

L’attaquant est synonyme de but, de travail et de sacrifice au point d’attaque, quelque chose qui l’équipe doit faire face aux multiples absences (Ansu Fati, Memphis Depay et Martin Braithwaite) et au peu de confiance en des joueurs secondaires comme Luuk De Jong.