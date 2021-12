Marché du FC Barcelone | Parlons valeur marchande : jusqu’où peut aller le film de Ferran Torres ?

27/12/2021 à 21:54 CET

L’attaquant toujours de Manchester City, Torres de Ferran, est l’un des acteurs qui renforcera l’équipe de Xavi Hernández sur le marché d’hiver. Son arrivée se clôturera aux alentours de 55 millions d’euros et son nom fait illusion à Barcelone..

Le Valencien, qui arrive à une période de transition sportive après le départ de Leo Messi, Il a actuellement une valeur de marché allant jusqu’à 45 millions d’euros, mais sa meilleure marge est potentiellement élevée.

L’ancien joueur de Valence, en effet, remplit toutes les conditions pour devenir l’un des grands atouts du club : sa capacité de marquer et sa jeunesse (21 ans) le soutiennent comme l’un des grands projets du football espagnol au cours de la prochaine décennie.

Mbappé et Haaland, les grandes références

Ferran Torres est un attaquant avec sacrifice, dévouement, lecture du jeu et but. Son potentiel est passionnant et son marché de valeur pourrait monter en flèche s’il trouve sa place au conseil d’administration de Xavi Hernández en 2022..

Actuellement, les attaquants ayant la valeur marchande la plus élevée sont Kylian Mbappé, avec 160 millions d’euros, et Erling haaland, pour un total de 150 M€. L’ailier de Liverpool ferme le podium, Mo salah, d’une valeur de 100M€,