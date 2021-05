Marché en ligne eBay pour prendre en charge les transactions NFT sur sa plate-forme

La société de commerce électronique populaire eBay a rejoint le train des jetons non fongibles (NFT), car le détaillant en ligne prend désormais en charge les enchères de jetons non fongibles (NFT) sur sa plate-forme.

eBay fait des progrès dans le secteur de la cryptographie

Dans un article de blog, eBay a déclaré avoir mis à jour sa politique d’entreprise pour inclure la vente d’objets de collection numériques tels que des cartes à collectionner, des images ou des clips vidéo sur sa plate-forme.

Le détaillant en ligne a déclaré qu’il mettrait à jour ses politiques et ses outils sur les objets de collection numériques à l’avenir. Mais en attendant les mises à jour, les vendeurs de confiance qui répondent à certaines exigences seront autorisés à répertorier leurs NFT sur la plate-forme.

Cependant, la société a déclaré qu’elle ajouterait de nouvelles fonctionnalités qui apporteraient des objets de collection basés sur la blockchain aux futures mises à jour de NFT.

eBay a une expérience préalable dans la vérification des objets de collection physiques et des objets pour les acheteurs. Il prévoit de poursuivre ce modèle en utilisant la puissance de la blockchain.

eBay a ajouté qu’il travaillait également sur des programmes, des politiques et des outils pour permettre à ses clients d’acheter et de vendre des NFT dans un large éventail de catégories.

Avec cette décision, eBay devient la première entreprise de commerce électronique à profiter de la frénésie du NFT. La société réfléchit également à l’idée d’accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement à l’avenir.

Projets NFT à la hausse

Les NFT sont des actifs numériques avec des propriétés uniques qui ne peuvent pas être échangées avec une autre. Ce sont des actifs uniques en leur genre sous forme numérique qui peuvent être achetés ou vendus comme tout autre actif physique.

Avec les NFT, ces actifs numériques sont tokenisés pour créer un certificat de propriété numérique. Cette propriété est ce qui est acheté et vendu. Les détails et les enregistrements du propriétaire des NFT sont stockés dans un grand livre public, également connu sous le nom de blockchain.

Les formes NFT populaires incluent les objets de collection gamifiés, les objets de collection purs, les images et objets de collection basés sur le sport et les objets de collection basés sur l’art. Le caractère unique et le prix dépendent de la rareté et des caractéristiques spéciales.

Des milliers de projets mettant en vedette des NFT ont explosé dans l’espace cryptographique au cours des derniers mois, de l’œuvre d’art numérique de Beeple qui a coûté 69 millions de dollars aux nombreux objets de collection sportifs vendus par NBA Topshot, une plate-forme en partenariat avec la NBA.

De nombreux marchés NFT continuent de se développer alors que l’engouement pour le NFT se poursuit. Les noms populaires incluent Top Shot, Rarible, Nifty Gateway et OpenSea. Avoir un détaillant en ligne comme eBay, avec une présence majeure dans les achats en ligne, faire une entrée étendrait l’engouement NFT à des millions d’acheteurs actifs sur la plate-forme. L’échange de crypto-monnaie populaire Binance fait également des percées sur le marché NFT. L’échange de bitcoins prévoit de lancer sa plate-forme NFT d’ici juin 2021.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.