Marché gris : des règles en vue pour contrôler le vol de mobile

Actuellement, la plupart des téléphones haut de gamme d’Apple, Samsung et autres disposent d’un logiciel qui rend un appareil inutilisable en cas de falsification de l’IMEI. Mais le gouvernement veut que tous les appareils soient dotés d’un tel logiciel.

Pour vérifier le marché gris des téléphones mobiles, le département des télécommunications (DoT) envisage de définir des règles qui garantiront qu’un appareil deviendra inutilisable sur le réseau de télécommunications en cas de falsification du numéro d’identification de l’équipement de l’appareil mobile (IMEI).

Selon des sources, le DoT a préparé le projet de « l’attribution du numéro d’identification unique de l’équipement d’appareil mobile, règles, 2021 » et a sollicité les commentaires des fabricants de téléphones mobiles. La principale raison de cette décision est de vérifier le commerce sur le marché gris, car il y a eu de nombreux cas où des téléphones volés ou arrachés sont vendus après avoir falsifié l’IMEI. De plus, le clonage d’IMEI est devenu très courant, ce qui crée des risques de sécurité et financiers.

Actuellement, la plupart des téléphones haut de gamme d’Apple, Samsung et autres disposent d’un logiciel qui rend un appareil inutilisable en cas de falsification de l’IMEI. Mais le gouvernement veut que tous les appareils soient dotés d’un tel logiciel.

Selon le projet de règles, le fabricant du combiné doit implanter le numéro d’identification unique de l’équipement de l’appareil mobile sur un appareil mobile de telle sorte qu’une falsification illégale du numéro rende l’appareil inutilisable dans le réseau de télécommunications. Les règles seront applicables sur tous les combinés fabriqués en Inde et ceux importés pour la vente.

Au cours des dernières années, le DoT a tenté de réduire le problème des IMEI faux ou falsifiés dans les téléphones mobiles. En 2017, la falsification de l’IMEI est devenue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. L’IMEI est un numéro de série unique à 15 chiffres d’un téléphone mobile, avec lequel l’appareil peut être suivi même si la carte SIM a été changée. L’IMEI de la plupart des téléphones volés est falsifié pour éviter d’être suivi.

Auparavant, le DoT avait demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de ne pas offrir de services aux combinés avec des IMEI en double ou falsifiés, mais il est difficile pour les opérateurs d’identifier de tels appareils.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.