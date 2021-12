Marché immobilier : 2022 sera une année plus stable, selon un rapport

Une hausse de 5% des prix de l’immobilier résidentiel est attendue en 2022. La reprise dans le secteur des bureaux et la fuite vers la qualité devraient maintenir les loyers stables jusqu’à augmenter en 2022.

Selon le rapport sur les perspectives 2022 du consultant immobilier Knight Frank, par rapport à la volatilité de 2021, l’espace immobilier résidentiel et commercial du pays aurait une année plus stable en 2022. Une augmentation de 5% des prix de l’immobilier résidentiel est attendue en 2022. le secteur des bureaux et la fuite vers la qualité devraient maintenir les loyers stables pour augmenter en 2022.

Selon le rapport de Knight Frank publié jeudi, la dynamique des ventes résidentielles se poursuivrait en 2022, car les préférences des acheteurs potentiels pour des maisons plus grandes, des équipements et des prix scelleraient les accords. Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré que le secteur immobilier avait enregistré une reprise intelligente malgré les exigences de la pandémie en 2021, avec des segments comme le résidentiel surclassant les autres. Les perturbations causées par la pandémie s’installent lentement et le marché immobilier devrait reprendre son rythme au cours des deux à trois prochains trimestres, a-t-il déclaré. « Si nous pouvions continuer à ce rythme, le secteur immobilier connaîtra une reprise adéquate pour égaler ou même dépasser les niveaux d’avant la pandémie », a déclaré Baijal.

Dans le domaine des bureaux, la demande croissante d’entreprises IT/ITeS devrait stimuler la croissance. La demande d’espaces de bureaux est estimée à 11,67 millions de pieds carrés au cours des deux prochaines années, sur la base des embauches effectuées par les cinq plus grandes sociétés informatiques au cours des 18 derniers mois et de la demande croissante d’espaces de bureaux. « L’espace de bureau commercial a connu un mouvement progressif vers le haut alors que de plus en plus d’entreprises rappellent leurs employés au bureau. Ainsi, le retour au pouvoir n’a cessé d’augmenter. Parallèlement à cela, la croissance des nouvelles embauches dans les entreprises informatiques a confirmé que l’avenir du bureau était plus prometteur », a déclaré Baijal.

En 2019, le secteur informatique représentait une moyenne trimestrielle de 7 millions de pieds carrés de consommation d’espace de bureau, tandis que l’espace de bureau moyen loué dans tous les secteurs était de 15 millions de pieds carrés. La consommation d’espace de bureau par secteur informatique a diminué pendant le verrouillage avec l’espace total. loués pour un montant de 2 millions de pieds carrés au cours de cette période de six mois. Cependant, avec un retour à la normale au T4 2020, la demande d’espace par ce secteur a de nouveau fortement augmenté pour atteindre 8 millions de pieds carrés. Au cours du T1 au T3 2021, le secteur informatique a loué un total de 8 millions de pieds carrés.

Knight Frank s’attend à ce que l’espace flexible connaisse une bonne année en 2022. « Alors que les défis de la pandémie se poursuivent avec la découverte de nouvelles variantes telles que Omicron, les occupants sont prédisposés à maintenir la flexibilité dans leur utilisation de l’immobilier, de sorte que les espaces de coworking sont témoins une croissance régulière avec des conditions de location plus courtes et plus flexibles leur permettant de rester agiles », a déclaré Baijal.

Le segment de l’entreposage devrait maintenir le taux de croissance tiré par la demande des acteurs du commerce électronique et du 3PL. « Les transactions pour le segment de l’entreposage, qui profitent de l’essor du secteur du commerce électronique, devraient croître à un TCAC de 20 %, passant de 31,7 millions de pieds carrés en FY21 à 45,9 millions de pieds carrés en FY23. La part du commerce électronique dans le total des transactions devrait passer de 31 % à 36 % au cours de cette période », indique le rapport.

Le marché indien des centres de données abrite actuellement une capacité informatique critique estimée à 445 MW et un ajout de 290 MW est prévu en 2022, ce qui porterait le total à 735 MW d’ici la fin de l’année prochaine, selon le rapport de Knight Frank.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.