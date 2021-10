Marché immobilier | La raison pour laquelle vous devriez aller chez le notaire deux fois lorsque vous achetez une maison

14/10/2021 à 13:05 CEST

La dernière réforme de la loi hypothécaire Il nous a laissé une particularité que ne connaissent peut-être pas tous ceux qui souhaitent demander un prêt hypothécaire. Vous devez vous rendre jusqu’à deux fois chez le notaire mais … quelle est la raison?

La première fois, le notaire doit vérifier que la banque a fourni à son client toutes les informations nécessaires concernant le prêt, prouvant que les conditions du contrat ont été comprises.

Cette première visite est gratuite et le représentant de la banque ne doit pas y assister. Le client vous devriez connaître d’ici là la fiche d’avertissement standardisée et la onglet avec les clauses qui peuvent être potentiellement plus dangereuses.

La deuxième fois le client ira chez le notaire pour signer comme cela a été fait tout au long de la vie dans la procédure la plus courante de la prêts hypothécaires.