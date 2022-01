Marché international du football | Accord conclu entre l’Inter et l’Onana

01/04/2022 à 12:40 CET

Marc del rio

André Onana Il ne voulait plus attendre pour clore son avenir et, en l’absence de confirmation officielle, Il défendra le but de l’Inter Milan à partir de la saison prochaine.

L’ancien joueur du Barça avait déjà contacts maintenus avec le club italien pour rejoindre le prochain cours gratuitement, car sa relation avec l’Ajax expire l’été prochain.

Voyager du Cameroun à Milan pour un examen médical

Le voyage effectué dans les dernières heures depuis son Cameroun natal, où il se concentre pour la dispute imminente de la Coupe d’Afrique, vers milanais, passer la visite médicale de routine et finir de finaliser les détails de leur contrat, ils mettent pratiquement le point final à une opération au dénouement heureux pour l’Inter et pour un Onana qui a vécu une sanction pour dopage au cours des neuf derniers mois en confondant une drogue que sa femme a utilisée.

Ten Hag ne fait plus confiance à Onana après son retour dans l’équipe

Après son retour, Erik dix sorcière n’a pas parié sur le but camerounais, qui vit hors du banc comme le vétéran Remko Pasveer, 38 ans, est le propriétaire du but de l’équipe néerlandaise.

Samir Handanovic, une légende de l’Inter avec qui il rivalisera

Onana arrivera l’actuel champion d’Italie qui a un gardien Samir Handanovic ce qui est une véritable référence aux « nerazzurri ». A 37 ans, il est arrivé en 2012 de l’Udinese, et maintenant il aura la compétence d’un Onana dont les actions antérieures à la sanction avaient activé le radar des grands clubs européens, même d’un Barça qui est venu envisager son retour pour son bon jeu de jambes et pour sa fiabilité sous les bâtons.