Marché LIVE : Sensex en hausse de 150 pts, Nifty en dessous de 16250 en pré-ouverture ; dernier jour pour enchérir sur Chemplast, Aptus Value IPO

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi à la hausse alors que Wall Street a atteint un niveau record

Partager l’actualité du marché aujourd’hui | Sensex, Nifty, cours des actions EN DIRECT : Les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un départ positif jeudi, jour de l’expiration hebdomadaire des F&O. Lors de la session précédente, les indices principaux ont rebondi depuis les creux intra-journaliers dans la dernière heure du commerce pour clôturer à plat. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 28 points à 54 526 points tandis que le NSE Nifty 50 a terminé en hausse de 2 points à 16 282. Les marchés boursiers asiatiques ont bondi à la hausse alors que Wall Street a atteint un niveau record. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de plus d’un demi pour cent, tandis que le Topix était en hausse de 0,73 pour cent. En Corée du Sud, le Kospi a légèrement progressé. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,63 %, le S&P 500 a gagné 0,25 %, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 0,16 %.

Aujourd’hui est le dernier jour pour souscrire aux introductions en bourse de Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance. Chemplast Sanmar a été souscrit à 26 pour cent, tandis que l’émission Aptus Value Housing Finance a enregistré 37 pour cent de souscription le deuxième jour du processus d’appel d’offres. Aptus Value Housing entièrement une offre de vente par les actionnaires vendeurs.

