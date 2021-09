Marche montante : Le numérique au service du bien-être des montagnards

Portrait d’Uma Ganesh

Les zones frontalières de l’Inde et en particulier la région montagneuse sont confrontées à des difficultés dues aux terrains accidentés, aux intempéries, aux rigueurs de l’altitude, au manque d’électricité et de connectivité ainsi qu’à l’imprévisibilité due aux escarmouches frontalières. Par conséquent, il est important d’examiner les possibilités d’application de la technologie numérique pour relever certains des défis rencontrés et améliorer la qualité de vie sur ces terrains.

Prédire les tremblements de terre, les précipitations ou les glissements de terrain, les capacités en eau, soutenir l’agriculture durable et les techniques de subsistance sont quelques-uns des domaines où des recherches ont déjà été menées. Construire des modèles intégrés dans ces domaines avec un apprentissage en profondeur, des robots et une intelligence artificielle (IA) aiderait la population locale à s’adapter plus rapidement aux scénarios émergents. Les applications numériques doivent être développées pour répondre aux besoins spécifiques des communautés des régions vallonnées, sinon adaptées aux individus, dans un premier temps.

Les communautés agricoles qui cultivent des abricots, des pommes et des tomates pendant les brèves périodes estivales pourraient être soutenues avec des rendements plus élevés pour permettre aux vendeurs de découvrir les prix en se connectant avec un plus large éventail d’acheteurs, une logistique rapide ainsi qu’une assistance au stockage grâce à des interventions numériques. En suivant la fréquentation des touristes grâce à l’IoT et à l’analyse prédictive, il devrait également être possible d’arriver aux installations classées devant être créées dans les sites touristiques existants ou d’ouvrir de nouveaux sites pour les touristes ou de limiter les admissions.

Un autre domaine où la technologie numérique peut apporter une énorme contribution est celui de la préservation des textes anciens, des peintures, de la littérature, de la musique, des arts populaires et des écritures dans les monastères bouddhistes. En formant les jeunes locaux aux technologies numériques, des opportunités d’emploi locales seraient créées, conduisant à la numérisation du contenu pour la postérité, créant une plus grande sensibilisation au riche patrimoine ainsi qu’en facilitant la recherche et la collaboration entre les universités, les monastères et d’autres parties prenantes.

La numérisation pourrait rapprocher les habitants des régions montagneuses et leur culture du reste de l’Inde et ainsi susciter une curiosité parmi eux, ce qui augmenterait encore le potentiel de tourisme et d’engagement avec les habitants des régions montagneuses.

L’identification des domaines prioritaires pour les interventions numériques et le développement des applications ne seraient couronnés de succès que grâce à une collaboration active avec des partenaires locaux. Sonam Wangchuk, par exemple, a démontré à travers son école alternative et son Himalayan Alternative Learning Institution comment utiliser les outils couramment disponibles, les connaissances héréditaires et les ressources limitées de manière intelligente pour concevoir des solutions répondant aux besoins de la population locale. Tsezin Angmo a été le pionnier du tourisme responsable au Ladakh et de telles initiatives avec de nouvelles interventions numériques pourraient élargir les possibilités touristiques. Tashi Namgyal est un autre exemple d’un brillant Ladhaki qui est allé à l’Université hindoue de Banaras pour apprendre les beaux-arts et a créé un studio à Leh pour promouvoir l’art et la culture ladakhis à travers ses œuvres. L’initiative d’interventions numériques devrait impliquer des partenariats avec de telles institutions et personnes.

L’auteur est président exécutif de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

