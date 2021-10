Marché NBA : Golden State Warriors signe un nouveau joueur et deux hommes sont coupés par leurs équipes

La nouvelle arrive dans le Marché de la NBA et ils continuent de surprendre certaines des manœuvres de Guerriers de l’état d’or, comme l’a révélé Hoopshype. Ils continuent d’accumuler des joueurs et ils en ont déjà 20 sur la liste de paie, étant le dernier d’entre eux Quinddary Weatherspon, gardien de 25 ans qui a joué les deux dernières saisons avec les Spurs. En plus de cela, les deux autres grandes nouvelles de la journée ont été de voir comment Jahlil Okafor est coupé, une fois de plus, cette fois par les Hawks d’Atlanta. Un autre homme qui n’aura pas de continuité dans la ligue est Luka samanique, exclu par les Spurs de San Antonio.

