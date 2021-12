Marché NBA : les Pacers mettent en vente Sabonis, LeVert et Turner

Marché NBA : Incroyable, mais vrai. Indiana Pacers Il n’est pas satisfait de son équipe actuelle et veut commencer à se reconstruire. Ainsi, au fur et à mesure que Shams Charania a avancé dans ., ceux d’Indianapolis ont placé trois acteurs clés sur le marché dans le système actuel de Rick Carlisle : Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert. Voyant comment il utilise Sabonis Carlisle, il ne manque pas cette situation. LeVert est arrivé l’année dernière de Brooklyn et ne commence pas tout à fait.

