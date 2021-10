Marché NBA : offre de renouvellement de Wizards à Bradley Beal

Marché NBA: Comme annoncé par un autre membre de NBC Sports, Les sorciers de Washington a fait une offre de renouvellement de contrat à Bradley Beal. C’est un mouvement qui était attendu par la franchise du capital une fois le mois d’octobre entamé. Le directeur général Tommy Sheppard a assuré que les Wizards feraient une offre à Beal dès qu’ils le pourraient, et ils l’ont fait.

Les Wizards, sans surprise, ont offert à Beal le plus possible : 181,5 millions de dollars pour quatre saisons. L’autre option est que Beal préfère, comme il l’a fait en 2019, signer pour deux ans plus un pour avoir son avenir plus ouvert.

La balle, en tout cas, est dans le camp du joueur, qui pourrait décider de ne pas prolonger son contrat sur ce marché, voir ce qui se passe cette saison et décider d’ici un an, alors qu’il pourrait encore choisir de prolonger son contrat avec les Wizards de cinq ans. et 235 millions.

L’agent du joueur, Mark Barstelstein, a défini ainsi la situation actuelle de Beal sur NBC Sports : “Il n’y a pas de controverse, il y a juste beaucoup de scénarios en ce moment où tout pourrait aller.”

Vaccination

« Bradley Beal est, avec Kyrie Irving, la grande star de la NBA qui à ce jour n’a pas encore été vaccinée. C’était son avis il y a quelques heures à ce sujet : « Je voudrais une explication pour comprendre pourquoi les vaccinés sont ceux qui contracter COVID? Genre, c’est drôle qu’ils disent que cela réduit vos chances d’aller à l’hôpital ” mais cela n’empêche personne de contracter COVID, n’est-ce pas ? “

Malgré cela, selon un membre du staff médical des Wizards, le joueur devrait être vacciné dans les prochains jours.