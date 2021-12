Marché NBA : Rajon Rondo remplace Ricky Rubio chez les Cavaliers

Marché NBA: La blessure grave de Ricky Rubio, qui le gardera hors des courts pour le reste de la saison, couplé à l’incapacité de Kevin Pangos à briller en NBA comme il le fait en Europe, ont fait des cadres de Les Cavaliers de Cleveland ont agi rapidement pour trouver un substitut à l’espagnol : une base avec de l’expérience et de la qualité pour contribuer sur le terrain et être un exemple pour les jeunes de l’extérieur.

L’élu a été Rondo Rajon, qui n’a pas de minutes dans Les Lakers de Los Angeles. Ainsi, les Ohioans doivent déplacer un trou sur leur liste (soit couper un joueur et terminer l’échange avec un deuxième tour ou de l’argent ou inclure un joueur avec un contrat minimum dans l’échange). Ils disposent actuellement d’une «exception commerciale» suffisante pour absorber les 2,6 millions du contrat de vétéran de Rondo.

Les Cleveland Cavaliers sont sur le point d’acquérir le gardien des Lakers de Los Angeles Rajon Rondo – et un accord devrait être conclu dès vendredi, ont indiqué des sources à ESPN. Rondo pourrait rejoindre Cleveland dès qu’il aura franchi les protocoles Covid. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 décembre 2021

Protocole COVID

Rajon Rondo est actuellement sous protocole COVID-19 (depuis dimanche dernier) et ne pourra pas rejoindre les Cavs tant qu’il ne sera pas démobilisé. Les Cavs sont cinquièmes dans l’Est et terminent une saison exceptionnelle avec 20 victoires et 15 défaites. Darius Garland et Ricky Rubio formaient une formidable paire de meneurs, parmi les meilleurs de la compétition. La blessure au genou de l’Espagnol, qui le laisse hors du jeu pour le reste de la saison, associée à l’absence à long terme de Collin Sexton, les a poussés à aller vite.

À 35 ans, Rondo marquait en moyenne 3,1 points et 3,7 passes décisives en 16 minutes de jeu cette saison. On verra ce qu’il est capable d’apporter aux Cavs.