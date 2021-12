Marché NBA : Stanley Johnson, nouveau joueur des Chicago Bulls

Chicago Bulls, qui est dans le cadre à cause du protocole Covid de la NBA (jusqu’à quatre joueurs ont été testés positifs : Matt Thomas, DeMar DeRozan, Coby White et Javonte Green), vient d’embaucher l’attaquant Stanley johnson, qui a joué la saison dernière avec les Raptors de Toronto et qui jouait avec les Lakers de South Bay de la G League. Il a joué au camp d’entraînement l’été dernier avec les Bulls.

