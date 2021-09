Marché NBA : Tacko Fall sera coéquipier avec Ricky Rubio dans Cleveland Cavaliers

in

Ancien joueur des Celtics de Boston Chute de Tacko s’est engagé à Les Cavaliers de Cleveland pour un contrat d’un an sans garantie. Après avoir passé les deux dernières saisons avec les Celtics avec deux contrats à 2 voies, il ne pouvait pas continuer une troisième année de la même manière, et le Massachusetts a décidé de ne pas lui signer de contrat garanti. L’année dernière, il a récolté en moyenne 2,5 points, 2,7 rebonds et 1,1 contres lors des 19 matchs auxquels il a joué. Il sera coéquipier de Ricky Rubio sur les Cavs.