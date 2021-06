Marché pharmaceutique indien : problèmes médico-légaux émergents à l’ère du COVID

L’éthique médicale fait référence à l’examen d’un cas clinique, en utilisant des faits, une logique et des valeurs pour décider du meilleur plan d’action.

Par Hiren Dhuvad,

La propagation croissante du COVID-19 a conduit à l’émergence de diverses questions médico-légales controversées. Alors que certaines de ces questions sont liées à la responsabilité médicale et aux fautes professionnelles, d’autres sont liées à l’éthique médicale et à la relation entre le médecin et le patient.

De plus, l’Inde a lutté contre la pandémie sans qu’aucune loi de santé publique importante ne soit en place. Les lois que le pays a utilisées pour gérer la situation sont le Code pénal indien de 1860, une loi sur les maladies épidémiques vieille de 123 ans et une récente loi sur la gestion des catastrophes de 2005. En plus de cela, de nombreuses notifications, directives, ordonnances et règles ont été émis par le gouvernement en lien avec la COVID-19. Comme le secteur de la santé en Inde est l’un des secteurs les plus scrutés avec de nombreuses lois qui le régissent, c’est un défi pour les professionnels de la santé d’être conscients de tous ces droits et lois. Des efforts accélérés sont déployés par le gouvernement ainsi que des organisations privées pour protéger les professionnels de la santé contre les litiges vexatoires et sensibiliser les médecins à leurs droits.

Questions médico-légales nouvelles sur COVID-19 et initiatives gouvernementales pour protéger les médecins

Des situations spéciales exigent des mesures spéciales et lorsque de telles mesures extraordinaires sont initiées, il y a un éventail d’erreurs entraînant des dommages involontaires. Toutes les autorités et tous les fonctionnaires agissent dans des circonstances inhabituelles telles qu’une pandémie, la protection leur étant accordée pour les mesures prises de bonne foi. De nombreux nouveaux dangers et défis continuent d’apparaître pour les professionnels de la santé qui sont activement engagés dans la gestion de la pandémie. Par exemple, les médecins courent le risque d’être entraînés dans une affaire médico-légale dans le monde litigieux d’aujourd’hui. De plus, il est très difficile pour les professionnels de la santé de connaître toutes les lois régissant la santé publique et leurs droits.

Aujourd’hui, alors que le pays est ébranlé par la pandémie, de nouveaux actes sont sortis pour protéger les médecins. La violence contre les médecins se produit en Inde depuis longtemps, mais le problème s’est amplifié après l’épidémie de coronavirus lorsque des personnes en nombre incalculable ont contacté les médecins et les ont entraînés dans des litiges vexatoires car il y a un manque de clarté sur la maladie, son traitement et son potentiel de propagation. On peut dire que la pandémie a mis le problème au grand jour. Il y a eu des incidents de violence dans les centres de quarantaine, les hôpitaux désignés COVID et même au domicile des travailleurs de la santé.

Le gouvernement indien a publié des « Directives de télémédecine » en mars 2020. Bien que les médecins indiens pratiquent la télémédecine depuis longtemps, la légalité de la téléconsultation n’était pas claire. Les nouvelles directives ont non seulement légalisé les services de téléconsultation par des médecins agréés, mais ont également permis aux médecins de prescrire des médicaments, de fournir des conseils et de dispenser une éducation à la santé par téléphone ou par chat. La loi autorisait les médecins à choisir le support de la téléconsultation, rendant le patient responsable de l’exactitude des informations et précisait également qu’il n’y avait pas de format fixe pour émettre une ordonnance lors d’une téléconsultation. En énonçant clairement les choses à faire et à ne pas faire pour les patients et les médecins, les Directives de télémédecine 2020 constituent un pas important dans la protection des médecins contre les problèmes médico-légaux.

En outre, le projet de loi sur la protection des consommateurs de 2019 a supprimé les « soins de santé » de la liste des services pour accorder l’immunité aux médecins contre les cas déposés par des patients mécontents ou des membres de leur famille devant les tribunaux de la consommation. En d’autres termes, les patients ou les membres de leur famille ne peuvent plus saisir un tribunal de la consommation pour porter plainte contre des médecins ou les poursuivre pour négligence médicale.

Services médico-légaux émergents

Alors que les médecins courent le risque d’être impliqués dans une affaire médico-légale dans le monde contentieux d’aujourd’hui, il devient important pour les médecins de se doter des connaissances nécessaires telles que les droits des médecins, les situations particulières, les différentes questions médico-légales etc. des initiatives de ce type ont permis de tenir les médecins au courant des progrès de la médecine, du droit et de la technologie, ainsi que d’améliorer leurs connaissances en matière d’éthique médicale et de questions médico-légales. Le cours de certificat en éthique médicale et questions médico-légales (CCMEMI) de la Public Health Foundation of India et le programme MedExel d’Indigital Technologies en sont quelques exemples.

De plus, Mediwise (Medico-Legal Assist Service), une application mobile d’assistance médico-légale et d’assistance juridique en direct 24h/24 et 7j/7, permet aux médecins d’avoir un accès instantané à des médecins expérimentés et à des avocats experts. Certains produits comme MedExel Plus couvrent les services médico-légaux et proposent une assurance responsabilité civile professionnelle.

L’éthique médico-légale du point de vue du médecin

L’éthique médicale fait référence à l’examen d’un cas clinique, en utilisant des faits, une logique et des valeurs pour décider du meilleur plan d’action. Alors que certains problèmes médicaux sont assez simples – différencier le bien du mal, d’autres peuvent être plus déroutants, comme décider entre deux « droits ». Les médecins peuvent prendre en compte diverses valeurs importantes pour décider des questions éthiques. Celles-ci incluent la transparence, l’autonomie, la vérité, le respect des propres valeurs des patients, le respect des patients et des familles, etc.

En résumé !

Le droit médical connaît de nombreux progrès. La préparation juridique à une pandémie a de faibles législations de soutien en matière de santé et même celles qui existent ne sont pas connues des professionnels de la santé. Par conséquent, il est urgent de sensibiliser les médecins aux divers aspects médico-légaux de leur pratique ainsi qu’aux mesures visant à lutter contre les défis médico-légaux émergents à l’ère du COVID, tels que la nouvelle génération de lois liées aux pandémies. De plus, les médecins doivent être aidés par des installations qui leur offrent un accès facile aux lois qui soutiennent les services médicaux et leurs droits.

