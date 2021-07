Marché résidentiel de Mumbai: 40% des ventes dans le segment de prix de Rs 50 lakh à Rs 1 crore au deuxième trimestre 2021

in

Si la trajectoire baissière des cas de COVID-19 se maintient, le secteur résidentiel devrait connaître une saine reprise au second semestre 2021.

Les nouveaux lancements sur le marché résidentiel de Mumbai ont augmenté de 33 %, passant de 4 616 unités au premier trimestre 2021 à 6 143 unités au deuxième trimestre 2021, selon une étude récente de JLL. Alors que les ventes dans la ville sont restées à des niveaux similaires au premier trimestre 2021, les transactions étaient concentrées dans le segment de prix de Rs 50 lakh à Rs 1 crore, qui représentait 40 % des ventes au cours du trimestre.

La banlieue est a représenté la majorité des nouveaux lancements avec 25 %, suivie de la banlieue ouest II (comprenant Malad, Kandivali, Borivali et Dahisar) avec 22 %. En termes de ventes, Thane et Navi Mumbai ont totalisé près de 50 % des ventes. Par rapport au premier trimestre 2021, la valeur en capital des unités résidentielles de la ville est restée stable au deuxième trimestre 2021.

De plus, la plupart des nouveaux lancements à Mumbai étaient dans le segment abordable et moyen (taille du billet jusqu’à Rs 2 crore) et ont constitué 84% des lancements au cours du trimestre. En phase avec la demande, les développeurs devraient se concentrer sur ces segments de prix.

Karan Singh Sodi, directeur général régional de JLL India, a déclaré : « L’augmentation des ventes présente des signes clairs de retour de la demande et de la confiance des acheteurs sur le marché. Cela s’explique par des taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers, des prix résidentiels stagnants, des plans de paiement lucratifs et des cadeaux des développeurs et des incitations gouvernementales telles que la réduction du droit de timbre.

Mumbai a toujours été le plus gros contributeur aux ventes au cours des cinq derniers trimestres et la tendance s’est également poursuivie au deuxième trimestre 2021. Près d’un tiers du volume des ventes a été apporté par la ville au cours du trimestre.

Les ventes résidentielles dans les sept premières villes au deuxième trimestre (avril-juin) 2021 ont augmenté de 83 % par rapport au deuxième trimestre 2020, dans les sept premières villes. Selon la mise à jour du marché résidentiel de JLL – Q2 2021 publiée récemment, cela était principalement dû à un faible effet de base, à des blocages moins stricts et à l’accélération des campagnes de vaccination au cours du deuxième trimestre 2021, démontrant une meilleure résilience du marché.

Au cours de la première vague de COVID-19, les ventes résidentielles ont chuté d’un record de 61 % en glissement trimestriel à 10 753 unités au deuxième trimestre 2020. Cependant, l’impact de la deuxième vague a été limité avec des ventes au deuxième trimestre 2021 en baisse de 23 % à 19 635 unités.

Le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS, Inde, JLL a déclaré : « Le secteur résidentiel a affiché une résilience améliorée au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020. Il est indéniable que la deuxième vague de COVID-19 a endommagé le marché après une bonne courbe de récupération. Cependant, l’impact a été atténué par rapport à la même période l’an dernier. La plupart des changements observés dans le secteur sont de nature structurelle et la demande de logements ne devrait qu’augmenter. La RBI devrait maintenir les taux directeurs aux niveaux historiquement bas existants, tandis que les prix resteront pour la plupart limités dans une fourchette. La flottabilité abordable qui en résultera continuera d’attirer les gardiens de clôture et les acheteurs sérieux ».

« Si la trajectoire descendante des cas de COVID-19 se maintient, le secteur devrait connaître une saine reprise au second semestre 2021 », a-t-il ajouté.

Les développeurs établis continueront de diriger le spectacle

Les réformes structurelles au sein de l’immobilier au cours des dernières années ont lancé le processus d’élimination des petits promoteurs non organisés du marché. La pandémie de COVID-19 a encore fait pencher la balance en faveur des développeurs établis. Les acheteurs de maison sont également devenus encore plus prudents dans leurs décisions d’achat de maison. Il y a une préférence et une volonté accrues de payer une prime pour les projets de développeurs ayant des antécédents établis.

Les nouveaux lancements devraient augmenter au S2 2021

En moyenne, de nouveaux lancements de plus de 35 000 unités ont été enregistrés chaque trimestre entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. À l’ère COVID (T2 2020 – T2 2021), ce nombre est tombé à ~ 23 000 unités.

Croissance soutenue du secteur au second semestre 2021

Il est indéniable que la deuxième vague de COVID-19 a ébranlé le marché suite à une bonne courbe de reprise. Cependant, l’impact a été atténué par rapport à la même période l’an dernier. La plupart des changements observés dans le secteur sont de nature structurelle et la demande de logements ne devrait qu’augmenter. Surtout, les restrictions de verrouillage dans les villes sont assouplies et la campagne de vaccination s’accélère. Si la trajectoire descendante des cas de COVID-19 se maintient, le secteur devrait connaître une saine reprise au second semestre 2021.

