Marche vers le Parlement, manifestations aux portes des députés: les agriculteurs s’apprêtent à acculer le Centre à cause des lois agricoles pendant la session de la mousson

Le leader de l’Union de Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a déclaré aujourd’hui qu’environ 200 personnes se rendraient au Parlement pendant la session de la mousson et s’asseoiraient à l’extérieur pendant les débats.

La protestation des agriculteurs est déjà entrée dans le huitième mois et il n’y a aucun signe qu’aucun côté – le gouvernement ou les syndicats d’agriculteurs – ne fléchisse. Alors que les agriculteurs campaient à la frontière de Singhu, Tikri et Ghazipur à Delhi, les sondes envoyées par les ministres de l’Union n’ont pas fonctionné car les dirigeants agricoles ne sont pas disposés à renoncer à leur demande d’abrogation de la loi.

Les dirigeants des agriculteurs tentent à nouveau d’intensifier leurs protestations et la prochaine session de la mousson pourrait servir de catalyseur pour la même chose. Le leader de l’Union de Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a déclaré aujourd’hui qu’environ 200 personnes se rendraient au Parlement pendant la session de la mousson et s’asseoiraient à l’extérieur pendant les débats. La semaine dernière, lorsque le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a déclaré que le gouvernement était prêt à discuter mais n’abrogerait pas les lois agricoles, Tikait avait déclaré que les pourparlers ne pouvaient pas avoir lieu dans des conditions prédéterminées.

Notamment, des agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, du Bengale occidental, du Chhattisgarh et du Karnataka arrivent aux frontières de Delhi pour participer à la manifestation.

Tikait a maintenant déclaré que si le Centre veut une discussion, les dirigeants agriculteurs sont prêts pour cela. Il a également averti que si les pourparlers ne donnent pas de résultats fructueux, alors à partir du 22 juillet, 200 agriculteurs manifesteront près du Parlement.

La session de mousson du Parlement commencera le 19 juillet.

Maintenant, dans une autre tentative d’amener le gouvernement à la table pour des pourparlers sans conditions préalables, Rakesh Tikait avait laissé entendre que les dirigeants agriculteurs pourraient faire un plongeon politique. Dans une récente interview avec une chaîne de télévision, Tikait a déclaré : « Est-ce que contester les sondages est une mauvaise chose ? Ceux qui votent peuvent également se présenter aux élections. Il s’agit d’une diversion directe par rapport à ses remarques précédentes où il avait dit que les dirigeants des agriculteurs ne participeraient pas aux élections.

Le Samyukt Kisan Morcha (SKM), un organisme qui chapeaute plus de 40 syndicats d’agriculteurs, a déclaré qu’il exhorterait les partis d’opposition à veiller à ce que les demandes des agriculteurs soient examinées au Parlement avant que toute autre affaire ne soit traitée au cours de la prochaine session de la mousson. Il a déclaré que les syndicats écriraient des lettres à tous les députés de l’opposition de Lok Sabha et Rajya Sabha en prévision de la manifestation du 22 juillet.

Les agriculteurs ont également manifesté devant les résidences des législateurs du BJP dans le passé.

Les agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent aux frontières de Delhi depuis plus de sept mois. Ils demandent un retour en arrière des trois lois agricoles litigieuses et recherchent également une garantie légale pour le prix de soutien minimum (MSP). Les trois lois – la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), la loi de 2020 sur l’accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) et la loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement) – ont été adoptées. par le Parlement en septembre de l’année dernière.

