Marchent-ils ou pas ? Kylie Jenner et Travis Scott semblent plus stables que jamais

in

Kylie et Travis ont posé ensemble en couple avec la petite Stormi sur le tapis rouge de l’événement. Mais le moment révélateur a été lorsque le rappeur a reçu un prix et à la fin de son discours il a déclaré : “Stormi, je t’aime et ma femme, je t’aime tellement“.

Travis Scott et Kylie Jenner. (.)

Ceux qui étaient au gala Parsons ont affirmé que le couple semblait être fermement de retour. Une source a apparemment déclaré à People : “Travis et Kylie étaient très gentils et mignons ensemble. Ils se tenaient la main et semblaient complètement en arrière.”

Travis Scott, Kylie Jenner et Stormi Webster. (.)