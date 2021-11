Marchent-ils ou pas ? Une chronologie de la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson

Juste des amis

(.)

Les gens ont ensuite consulté des personnes proches de Kim, et ils ont rapporté qu’ils avaient récemment des amis communs avec Travis Baker, le fiancé de sa sœur Kourtney, c’est pourquoi on les verra sortir de temps en temps.

Dîner à Staten Island

LONDRES, ANGLETERRE – 03 JUILLET: Phoebe Dynevor et Pete Davidson hébergés par Lanson assistent au jour 6 des championnats de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 03 juillet 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Karwai Tang / WireImage) (.)

Après que les rumeurs de ce couple aient été démenties, TMZ a rapporté que Kim et Davidson ont eu un dîner privé que le comédien a arrangé pour Kim sur un toit à Staten Island. Les médias rapportent qu’ils ont visité l’un des restaurants préférés de Pete dans la région, appelé Campania, et ils sont entrés par la porte de service pour éviter d’être vus.

« Pete a organisé un dîner privé sur le toit. « Ils n’avaient aucune sécurité avec eux, a déclaré la source à TMZ: » Ils ont pu entrer et sortir tranquillement. « Un représentant de Davidson n’a pas commenté lorsqu’il a été interrogé sur cette citation par le point de vente. De plus. , Page Six a précédemment rapporté que Kardashian s’intéresse à son « amie » Davidson. « Elle est intriguée », a déclaré une source proche de Kim. « Elle l’aime ».

Les fans voient cela comme quelque chose de très significatif pour Pete, comme on l’appelle « Roi de Staten Island », D’où est-il. Alors ils font remarquer que si vous avez amené Kim à cet endroit, ce doit être quelque chose de spécial.