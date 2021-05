Marcher sur l’eau: est-ce un liquide ou un solide? | Vie

Qui a dit que la physique ne pouvait pas être amusante? Ces étudiants de l’Université Lamar passent un bon moment à mettre en pratique la théorie des fluides non newtoniens.

Dans les classes élémentaires, quand nous étions petits, ils nous expliquaient que la matière se décline en trois états: solide, liquide ou gazeux. Certains éléments, comme l’eau, peuvent passer de l’un à l’autre, mais pas être deux choses à la fois. Autrement dit, l’eau ne peut pas être liquide et solide (glace) en même temps, par exemple.

Mais Il y a fluides qui échappent à cette définition. Ou du moins, ils essaient de nous tromper. Ressemble à un liquide mais supporte le poids d’une personne. Par contre, si vous laissez une cuillère ou un T-shirt sur le dessus, ils coulent.

Le plus curieux est que ces fluides magiques sont très faciles à obtenir. Tout le monde peut les fabriquer à la maison, comme nous allons le voir. Mais d’abord, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à cette vidéo amusante du cours de mécanique des fluides de l’Université Texas Lamar, aux États-Unis, pour voir comment ils fonctionnent:

Comme on le voit dans la vidéo, cela ressemble à un liquide visqueux. Lorsqu’il est calme, il se comporte comme un liquide et si vous laissez un objet dessus, il coule lentement. Mais une personne peut marcher dessus sans couler, et même sauter et danser, comme s’il s’agissait d’un matériau solide.

Bien sûr, il n’y a rien de magique ici. Nous sommes confrontés à ce qu’on appelle scientifiquement un fluide non newtonien, c’est-à-dire, sa viscosité ne respecte pas les lois de Newton.

La plupart des fluides, comme l’eau, ont une viscosité constante. Mais ces fluides non newtoniens faire varier leur viscosité en fonction de la température ou, comme dans le cas de la vidéo, la tension constante appliquée (le poids).

Le fluide que nous voyons est très simple à fabriquer. Nous avons juste besoin amidon de maïs, comme la Maizena classique vendue dans les supermarchés, et L’eau. Deux parties d’eau, une partie de Maizena, et remuez. Les collégiens de la vidéo ont ajouté du colorant alimentaire, pour lui donner un peu de couleur.

Bien qu’ils soient choquants, les fluides non newtoniens sont assez courants. Ils entrent dans cette catégorie, à un degré plus ou moins grand, des produits du quotidien comme le dentifrice, le beurre, le ketchup ou la lave.

Si vous avez des enfants à la maison, l’expérience de la fécule de maïs est très simple à faire et ils trouveront sûrement cela drôle. Bien sûr, soyez prudent car il est assez collant …