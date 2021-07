Marcher vers Tokyo

31/07/2021 à 08:00 CEST

“Être seul au stade olympique m’a amené à vivre un ‘flash-back’ de mon histoire avec l’athlétisme. Tout ce que j’ai travaillé, parié et sacrifié depuis que j’ai quinze ans, je savais ce que je voulais & rdquor; m’a traversé l’esprit. Regardez le chaudron. Ciel bleu plat, température presque saharienne à quatre heures de l’après-midi et un silence impressionnant. Nous sommes seuls. Cinq personnes et un stade plein de souvenirs et de moments historiques pour nous.

Rachel Gonzalez aspire à « mon cher Barcelone, mais j’ai dû quitter ma famille et ma ville pour ce rêve. Je suis allé m’entraîner avec un groupe international à Madrid et, après la déception des Jeux de Rio, je suis rené. Là, elle a concouru malade. « J’ai fini par avoir des crises à l’hôpital, explique-t-il, mais j’ai tout donné et je n’avais rien à me reprocher. Pourtant, être le quinzième ne me remplissait pas. Je suis rentré chez moi et j’ai décidé de faire des changements : j’ai opéré mon genou, changé de ville et d’entraîneur, avec qui je suis désormais, José Antonio Quintana & rdquor ;. La croupière sait qu’elle arrive à Tokyo au bon moment. Il vient de remporter la médaille au championnat d’Europe country et il se sent « bien. Savoir que vous avez tant de gens derrière vous qui vous soutiennent et vous poussent est un stimulus, à partir de là vous obtenez un point de force supplémentaire en compétition & rdquor ;.

Athlète du Barça, promener son nom à travers le monde « est une énorme satisfaction et je défends ce maillot au maximum. C’est un grand club pour de nombreuses raisons mais le fait d’être représenté dans d’autres domaines qu’un terrain de football, un court dans mon cas, le rend bien plus grand & rdquor ;. Raquel ajuste le haut blaugrana et commence à défiler dans le stade olympique. Il déclenche le flash, le photographe ajuste le cadre et elle regarde le chaudron. « Être ici me donne beaucoup d’énergie positive & rdquor ;. Avec elle et sa force mentale, elle se rend à Tokyo pour tous.

Vous pouvez lire l’édition complète de SPORT & Style ici.